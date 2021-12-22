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Культура / Кино
22 декабря 2021, 16:35

Свердловская киностудия объявила о съёмках игровой картины

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Свердловская киностудия в 2022 году запустит в производство игровую картину под названием «Сломя голову». Съёмки социальной драмы полностью пройдут в Екатеринбурге. Фильм будет создаваться при поддержке Министерства культуры РФ.

Режиссёром станет Артём Аксененко. Он известен по сериалам «Медиатор» и «Лапси», фильмам «Туман», «Мужчина с гарантией» и другим картинам. Сценарий написал Савва Минаев, который ранее работал на проектах «Цой», «За час до рассвета», «Беспринципные».

– «Сломя голову» – это фильм о мужчинах, о том, как на них влияет устройство современного мира, представления о нём, как на них влияет социальная среда и как мужчины пытаются в этом сложно устроенном социуме состояться, – поясняет генеральный продюсер Свердловской киностудии Ольга Ерофеева-Муравьёва. Основная идея в том, что навязанные извне стандарты годятся не для всех и являются условностями. Если для женщин дискурс в основном ведётся на уровне «внешних стандартов красоты», то для мужчин в обществе существуют некие «поведенческие стандарты», которым, якобы, надо соответствовать.

В центре сюжета – история преподавателя античной литературы, настоящего семьянина и конформиста, жизнь которого меняется за несколько секунд. Во время ограбления банка Андрей случайно попадает на камеры видеонаблюдения. События развиваются стремительно, и скоро ему придётся выбирать: снять с себя обвинения и вернуться к прежней тихой жизни или использовать в собственных целях образ дерзкого налётчика.

Планируется, что картина выйдет и в кинотеатрах, и на цифровых платформах.

Также на Свердловской киностудии съёмками короткометражной картины завершилось обучение первого потока новой киношколы по четырём специальностям – механик камеры, осветитель, ассистент художника-постановщика и ассистент художника по гриму. 

Областная газета Свердловской области

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