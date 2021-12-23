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Культура / Кино
23 декабря 2021, 19:20

Российский мультфильм вошёл в шорт-лист «Оскара»

"Боксбалет"

"Боксбалет", режиссер-аниматор Антон Дьяков

Академия кинематографических искусств опубликовала короткий список номинантов на премию «Оскар» в десяти категориях. Работа российского режиссёра Антона ДЬЯКОВА «Боксбалет» претендует на награду как лучший анимационный короткометражный фильм.

В представленной номинации в шорт-лист вошли 15 работ. В «Боксбалете», как говорится в описании, показан контраст между грубым и чувственным. Это история любви балерины Ольги и боксёра Евгения, которая разворачивается на фоне различных событий в стране. Картина ранее получила премию «Икар».

Российский фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко не попал в список претендентов в категории «Лучший иностранный фильм». Однако среди претендентов есть работа финского режиссёра Юхо Куосманена «Купе номер 6». Эта картина совместной копродукции нескольких стран снята при поддержке Министерства культуры РФ в России, с российскими актёрами и на русском языке. У кино два российских продюсера – Наталья Дрозд и Сергей Сельянов.

Полный список номинантов на премию будет оглашён 8 февраля 2022 года. Церемония награждения намечена на 27 марта.

Областная газета Свердловской области

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