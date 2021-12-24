Умер актёр Владимир Татосов, известный по фильмам "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"

Интересно, что, как минимум, в восьми фильмах Владимир Татосов играл Якова Свердлова. Фото: скриншот видео-сюжета с телеканала "Россия 1".

На 96-м году жизни скончался народный артист РСФСР Владимир Татосов. Он известен зрителям по ролям в отечественных фильмах цикла "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и картине Исидора Анненского "Татьянин День", где он сыграл Якова Свердлова.

О смерти артиста сообщила первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко.

"Владимир Михайлович был замечательный человек, прекрасный артист. <…> За несколько дней перед кончиной он мне позвонил, сказал, что его положили в больницу. Мы его перевели в другую больницу, где было профильное его заболевание, но его заразили ковидом. Умер он в результате совмещения этих двух странных болезней", - передаёт её слова ТАСС.

Елена Драпеко предположила, что из-за коронавируса онкологическое заболевание Владимира Татосова начало прогрессировать. Дата и место прощания с актёром пока неизвестны.

Владимир Татосов родился в Москве в 1926 году. В 1941 году он поступил в спецшколу ВВС города Свердловска, где проучился два года, а затем поступил сразу на второй курс Свердловского театрального училища. В 1946 году он окончил театральную студию при Свердловском драмтеатре. Затем переехал в Ленинград, где поступил в Ленинградский театр комедии. После службы в нескольких театрах северной столицы Владимир Татосов перешёл на работу в киностудию "Ленфильм" в 1971 году. После 22 лет съёмок в кино, он вновь вернулся на сцену театра.

Актёр сыграл барона Фон Херлинга в фильмах "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и озвучил доктора Снаута в фильме "Солярис" Андрея Тарковского. Интересно, что как минимум в восьми фильмах Владимир Татосов играл Якова Свердлова. Это относится к таким картинам, как "Залп "Авроры", "Татьянин день" и "Доверие".