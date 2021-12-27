«Взгляд» в прошлое. В 1998 году Сергей Бодров-младший приезжал в Екатеринбург

Сергей Бодров-младший приезжал на Урал в 1998 году

27 декабря исполнилось бы 50 лет Сергею Бодрову-младшему. Его жизнь трагически оборвалась 20 сентября 2002 года. Про него уже написано так много, что, кажется, ничего нового и не скажешь. Но можно вспомнить. Например, историю единственного визита актёра на Урал в 1998 году.

Действительно. Что рассказать о Сергее Борове-младшем, что бы не было известным? Да, пожалуй, и ничего. И дело не в том, что Сергей Бодров прожил 30 лет. Дело в том, как он их прожил. С конца 90-х его работы разобрали чуть ли не на атомы в попытке осмыслить этот феномен. Ещё раз про «Брата»? Про «Кавказского пленника»? Про «Взгляд» или «Последнего героя»? Вы, наши дорогие читатели, уже слышали про это множество раз.

Режиссёр и телеведущий Пётр Шепотинник – автор недавнего документального фильма про Бодрова-младшего «Нас других не будет» – представляя свою картину в Екатеринбурге, обронил такую фразу: «В этой истории все всё знают».

Эта мысль не покидала в тот вечер. Пока среди собравшихся журналистов не прозвучало: «Помню, как в 1998-м приезжал». Бодров-младший? В Екатеринбург? Детали были скрыты пеленой времени. Выступал не то в «Колизее», не то в «Совкино». То ли с Алексеем Балабановым, то ли без. Неразбериха.

В интернет-пространстве вопреки расхожему мнению можно найти далеко не всё. Вот и этот факт проверить не удалось. Поисковик упорно не хотел находить хоть каких-то следов пребывания актёра на Урале. Старожилы пишущего цеха нашей газеты развели руками. Зная год, можно обратиться к периодике, но неизвестен месяц. Искать информацию как минимум в трёх ежедневных газетах тех лет задача довольно затратная по времени.

Но кто ищет, тот всегда найдёт. Перелистывать подшивку нашего издания пришлось до марта. До 6 числа, где поздравляли женщин с наступающим праздником. Среди многочисленных официальных текстов был ещё один. «Любовь – главный праздник», – гласил заголовок.

– Женщинам всегда желаю любви. Любовь – это и есть один из самых главных праздников жизни, – приводились слова молодого улыбчивого парня. – Это главное, что мужчина может подарить женщине и женщина мужчине.

Сергей Бодров-младший, ведущий невероятно популярного в то время «Взгляда», для многих Данила Багров, получавший мешки писем, вот так поздравлял женщин всей области в марте 1998 года. Неизвестно, как прекрасная половина региона восприняла такой подарок, но факт примечательный.

Дальнейшие поиски привели ко второй находке. Уже к полноценному интервью. Пелена начала спадать. 26-летний Сергей Бодров-младший приезжал в Екатеринбург в марте 1998 года. Он встречался со зрителями во время проводимой областным киновидеообъединением Недели фильмов студии им. Горького. Сергей представлял картину Алексея Балабанова «Брат», снятую годом ранее. Место действия – киноконцертный зал «Космос».

Участники той встречи вспоминают, что Сергей Бодров отвечал на вопросы зрителей очень кратко. «Да», «нет», «наверное». Кто видел доступные интервью с ним, думаю, поймёт. Однако с журналистом газеты актёр, и на тот момент телеведущий, был более разговорчив.

– Мы с ним разговаривали вдвоём, это было только наше интервью – вспоминает автор того текста Наталья Подкорытова. – Сергей был такой человек – простой. Тогда вообще всё было просто и доступно. Артисты ездили без всяких сумасшедших райдеров. Можно просто сидеть и разговаривать сколько угодно. Не надо было продираться через гигантское количество продюсеров, можно было просто позвонить и сказать, что хочешь с кем-то поговорить. С Сергеем я шла на интервью сама, мне было интересно с ним встретиться. Мы сидели в кабинете директора «Космоса». И это правда – он был не очень многословный. Соловьём не разливался. Отвечал коротко, а потом говорил: «Я же ответил на ваш вопрос». Не помню, почему в интервью сделан акцент именно на «Взгляд». Возможно, потому, что это была такая передача… просто из ряда вон выходящая. Хотелось о ней поговорить.

Наталья Подкорытова и Сергей Бодров-младший. Фото: Из личного архива Н. Подкорытовой

Наталья Подкорытова отмечает, что, возможно, подобные встречи проходили в Челябинске, и Перми, но Екатеринбург был важной точкой – как родина Алексея Балабанова.

Ни того, ни другого уже нет в живых. А поклонники их творчества пытаются искать всё новые и новые повороты. Может, и интервью, данное Сергеем Бодровым-младшим в марте 1998 года «Областной газете», им тоже как-то поможет. «И пусть им кажется, что всё только начинается», – таков был финал разговора 23-летней давности. Тут и добавить нечего.