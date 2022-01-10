Фильм новозеландки Джейн Кемпион "Власть пса" стал лауреатом премии "Золотой глобус"

Картина, снятая Джейн Кемпион, рассказывает о двух братьях, владеющих крупнейшим ранчо Монтаны. Фото: официальный сайт премии "Золотой глобус".

Джейн Кемпион получила "Золотой глобус" за лучшую режиссёрскую работу. Этой награды известная новозеландка удостоена за фильм "Власть пса".

Картина, снятая Кемпион, рассказывает о двух братьях, владеющих крупнейшим ранчо Монтаны. Фильм "Власть пса" признан и лучшей драмой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов премии.

За победу в номинации "Лучший режиссёр" также боролись Стивен Спилберг (фильм "Вестсайдская история"), Кеннет Брана ("Белфаст"), Дени Вильнёв ("Дюна"), Мэгги Джилленхол ("Незнакомая дочь"). К слову, Кеннет Брана получил "Золотой глобус" за лучший сценарий.

Лучшим мюзиклом стала "Вестсайдская история", лучшим фильмом на иностранном языке – "Сядь за руль моей машины", снятый японским режиссёром Рюсукэ Хамагути. Звания "Лучший анимационный фильм" удостоен мультфильм "Энканто" (США). Лучшим драматическим актёром признан Уилл Смит (фильм "Король Ричард"), а лучшей драматической актрисой – Николь Кидман (картина "В роли Рикардо"). Эндрю Гарфилд стал лучшим актёром мюзикла ("Тик-так...БУМ"), а лучшей актрисой в этой категории – Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история"). Лучший актёр второго плана – Коди Смит-Макфи ("Власть пса"), а лучшая актриса в данной номинации – Ариана ДеБос ("Вестсайдская история").

Другие картины и актёры, удостоенные 79-й премии "Золотой глобус":

"Наследники" (лучший драматический телесериал);

"Хитрости" (лучший телесериал (мюзикл или комедия));

"Подземная железная дорога" (лучший телесериал, сериал или мини-сериал);

Джереми Стронг (лучший актёр в драматическом сериале);

ЭмДжей Родригес (лучшая актриса в драматическом сериале);

Джейсон Судейкис (лучший актёр в мюзикле или комедии);

Джин Смарт (лучшая актриса в мюзикле или комедии);

Майкл Китон (лучший актёр в телефильме, сериале или мини-сериале);

Кейт Уинслет (лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале);

О Ён-су (лучший актёр второго плана);

Сара Снук (лучшая актриса второго плана).

В прошлом году 78-я церемония вручения американской кинопремии "Золотой глобус" состоялась в ночь на 1 марта. По её итогам "Областная газета" писала, что фильм Хлои Чжао "Земля кочевников" удостоен двух главных наград, а сериал "Корона" получил сразу три статуэтки.