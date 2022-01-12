«Чемпион мира»: это не игра

Анатолий Карпов и Виктор Корчной играли на Филиппинах три месяца. Всё решилось в 32-й партии. Кадр из фильма «Чемпион мира», реж. А.Сидоров

В российских кинотеатрах продолжается показ картины «Чемпион мира», рассказывающей о шахматном поединке между Анатолием КАРПОВЫМ и Виктором КОРЧНЫМ в 1978 году. Череда спортивных драм отечественного производства добралась ещё до одной страницы советской истории.

Российское кинопроизводство падко на увлечение чем-то конкретным. Уже был на больших экранах хоккей («Легенда №17»), баскетбол («Движение вверх»), футбол («Стрельцов»). Были фильмы про лыжи («Белый снег») и коньки («Лёд»). Из этого списка первые четыре имеют под собой реальные исторические события. И по большей степени отсылают нас во времена советского спорта, богатого на яркие победы. Перед показом «Чемпиона мира», крутят две рекламы… фильмов о спорте. В ближайшее время нас ждёт «Мистер Нокаут» – картина об олимпийском чемпионе по боксу 1964 года Валерии Попенченко, а также «Одиннадцать молчаливых мужчин» о турне футбольного «Динамо» в послевоенный Лондон в 1945 году.

Но футбол, бокс или хоккей, понятно, виды спорта вполне кинематографичные. Другое дело шахматы. Битва умов, которая может длиться часами. Плюс малая динамика. Вдобавок сложнейшие комбинации, понятные далеко не каждому. Задача сделать из шахматных игр зрительское, привлекательное кино почти не решаема.

Поэтому фильмов о гроссмейстерах катастрофически мало. В отечественной истории можно вспомнить разве что «Гроссмейстера» Сергея Микаэляна 1972 года или «Белый снег России», картину 1980-го. Из последних больших успехов кинематографистов в изображении шахмат на экране, конечно, стоит отметить сериал «Ход королевы» от Netflix с миллионной аудиторией, породивший настолько большую волну популярности к игре, что поисковые запросы в системе Google по вопросу «Как играть в шахматы?» в прошлом году достигли девятилетнего максимума.

Но «Ход королевы», несмотря на все отсылки, история придуманная. Затрагивать реальные матчи за мировую корону решались единицы. А там есть о чём рассказать.

Вот, например, игра между Анатолием Карповым и Виктором Корчным, положенная в основу «Чемпиона мира». Яркая история, с огромным количеством подводных камней. Почему Алексей Сидоров взялся именно за этот матч?

Люди постарше, следившие за матчем 1978 года в филиппинском Багио, наверное, вспомнят предысторию. Виктор Корчной за год до этого бежал из СССР (не вернулся с турнира в Нидерландах), уверенно выиграл претендентский турнир и в матче за звание чемпиона мира встретился с советским гроссмейстером Анатолием Карповым. Который, в свою очередь, стал чемпионом из-за отказа Роберта Фишера играть матч за корону. В общем, готовый драматический сценарий.

Начинается всё довольно безобидно. Мальчик Толя в родном Златоусте присутствует на сеансе одновременной игры с Корчным. Гроссмейстер, к удивлению всех, «зевнул» ферзя, но Толя решил на ошибку не указывать, потому что «не спортивно». Но Виктор Львович объясняет пионеру, что «чемпионы ошибок не прощают» и безжалостно выигрывает. На следующей монтажной склейке, через 11 лет, молодой Анатолий Карпов обыгрывает Виктора Корчного и становится претендентом на звание чемпиона мира.

Дальше – череда событий, описанных выше. Корчной бежит, Фишер отказывается играть и на далёких Филиппинах предстоит шахматная битва, которая и станет кульминацией фильма.

Это о сюжетной нити. Теперь о содержании. Перед нами же фильм о шахматах. Фигуры и доски мелькают на экране со страшной быстротой. Сосредоточиться хотя бы на одной комбинации, хоть краем глаза оценить позицию – не получается. Такое чувство, что создатели сделали это специально. Зато получается сфокусироваться на двух главных героях. Точнее, на тех качествах, которые нам подсказывают в них увидеть.

Шахматисты очень сложные люди. Всё-таки их мозг работает совсем иначе. «Простых» среди них нет. Такой был и Виктор Корчной, сыгранный блестяще Константином Хабенским, иначе он не умеет. Но дело в другом. Корчной прямолинейно представлен предателем и перебежчиком. Фигура в фильме почти карикатурная. Абсолютное зло, которое хочет мстить Союзу, из которого его «выдавили». Хотя по самой картине не очень понятно, как его «выдавливали», кроме того, что гроссмейстерскую стипендию снизили на сто рублей. Как и всегда, остальные грани характера остаются за кадром.

Анатолий Карпов, сыгранный Иваном Янковским (одна из лучших его ролей), представлен очень целеустремлённым, готовым жертвовать собой ради победы. Роль для Ивана прописана так, что даже сам Анатолий Карпов недавно отметил: актёр сыграл даже жёстче, чем он был на самом деле.

Иван Янковский. Фото: Централ Партнершип

Но главное ведь в фильме шахматы? Казалось бы, но нет. Будто политическая подоплёка матча привлекает создателей гораздо больше, чем происходящее на доске. Спасать ситуацию призвана анимация – то превращающая фигуры в реальных солдат, то в нейроны головного мозга, в которых мелькают комбинации. Но не более того. Удивительным образом футбол и баскетбол, затесавшиеся в картину, выглядят более живыми и интересными.

«Это больше не игра», – говорит в какой-то момент Корчной. Именно так и происходит. Шахматы скатываются в борьбу двух идеологий, сбежавшего и оставшегося, добра и зла, плохого и хорошего. Изнурительные 32 партии подпитываются этим, хотя драматически были бы состоятельны и сами по себе: Карпов сумел одержать победу при равном счёте 5:5 и сохранить корону.

Картине «Чемпион мира», выражаясь спортивными терминами, можно было дать медаль «За волю к победе». Создатели скрупулёзно восстановили антураж, декорации зала в Багио, сохранили хронологию, пригласили прекрасных артистов, но так и не придумали, как из шахмат сделать привлекательное и зрелищное кино. А имея возрастной ценз «6+» и вовсе угодили в ловушку. Дети явно не поймут политической игры, а знающие взрослые не увидят показа партий.

Добро в кино в лице Анатолия Карпова победит зло в лице Виктора Корчного. С таким накалом страстей совсем не важно, что оба гроссмейстера встретятся друг с другом в чемпионском матче уже в 1981-м, и Карпов снова выиграет. Тут, как говорится, война войной, а чемпионские матчи всё же по другому расписанию.