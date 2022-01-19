Ольга Любимова рассказала Владимиру Путину о возрождении Свердловской киностудии

Ольга Любимова доложила президенту о возрождении уральского кино. Фото: Алексей Кунилов

Министр культуры РФ Ольга Любимова доложила президенту России Владимиру Путину об успехах "Ленфильма", а затем упомянула Свердловскую область. Она рассказала главе государства о возрождении киностудии и уральского кино.

Говоря о "Ленфильме", Ольга Любимова отметила, что туда вернулись мастера кино, на студии будет создано единое пространство, куда будут приходить ребята, получать допобразование, смотреть кино. Планируется ремонт. Так же, по её словам, дела обстоят на киностудии Горького и Свердловской киностудии.

"Ребята, которые стали узнаваемы и любимы в Москве, возвращаются домой крупными кинематографистами и берут на себя обязательство поднимать уральское кино", — сообщила министр на встрече с президентом.

Напомним, что на пресс-конференции губернатора Евгения Куйвашева, посвящённой итогам 2021-го и планам на 2022 год, прозвучал вопрос о судьбе Свердловской киностудии. Тогда глава региона поделился: "Я очень благодарен министерству культуры, может быть, и моё обращение, я не знаю, так совпало, послужило таким триггером к перезапуску. Я очень благодарен, что министр культуры услышала, поняла и сделала вовремя, собственно, кадровые изменения, и мы, в свою очередь, откликнулись на данное решение. Мы создали у нас здесь кинокомиссию, она будет заниматься организацией, подготовкой и оказанием помощи в съемках фильмов. И, конечно же, мы через наш фонд поддержки культуры будем реализовывать проекты, связанные со съемками фильмов".

Есть договорённость с творческой командой Свердловской киностудии снять новый фильм, посвящённый истории Уральского добровольческого танкового корпуса.

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