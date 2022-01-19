Российский прокат спасает Голливуд

«Последний богатырь: Корень зла» стал самым кассовым российским фильмом 2021 года. Фото: "Дисней Студиос"/The Walt Disney Studios

Совокупные кассовые сборы кинопроката Российской Федерации за 2021 год составили 40,7 млрд рублей. Отечественные фильмы собрали 10,4 миллиарда, но крупные суммы лишь у единиц. «Облгазета» разбирается в том, что смотрели россияне в прошлом году.

Такую статистику приводит Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии – Фонд кино, который является оператором автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (он же – ЕАИС).

За сухими цифрами скрывается многое, нужно лишь разобраться. Все фильмы, вышедшие в прошлом году в прокат с 1 января по 31 декабря, собрали 40,7 миллиарда рублей.

За это время было продано 145,7 миллиона билетов, в том числе 39,7 млн на сеансы российского кино. Российские фильмы собрали в прокате 10,4 миллиарда. Это чуть ниже, чем в прошлом году, когда было 10,7. И, конечно, меньше, чем в 2019-м. Тогда сборы составили 12,3 млрд рублей.

Сборы по-прежнему заметно ниже допандемийных. Последние «спокойные» годы демонстрировали общие цифры в районе 50–60 миллиардов рублей. В этом году в кинотеатрах, в том числе Свердловской области, в течение года не была разрешена полная посадка. Впоследствии были введены ещё и QR-коды. Сейчас, напомним, в нашем регионе можно заполнять залы на 100 процентов, но и систему прохода по кодам и справкам пока не отменили.

Но важнее отметить другое: тотальное доминирование Голливуда.

Из семи фильмов, которые смогли переступить за отметку сборов в 1 млрд рублей, только два российских – «Последний богатырь: Корень зла» (режиссёр Дмитрий Дьяченко) и «Конёк-Горбунок» (режиссёр Олег Погодин). Весь топ-десять, за исключением двух этих картин, это работы американского производства.

Голливуд, в общем, и сделал основную кассу в российских кинотеатрах, поскольку отечественные картины составили 25,6 процента от совокупных кассовых сборов кинопроката.

Можно заметить и другой тренд. Кассу российским фильмам делает фэнтези.

Франшиза «Последнего богатыря» столь успешна в прокате, что новая часть уже собрала больше двух миллиардов. А предыдущая часть – «Корень зла» – среди всех фильмов, показанных в стране в прошлом году, заняла второе место. Впереди только марвеловский «Веном 2» с Томом Харди в главных ролях. У него 2,055 млрд. «Богатырь» также оторвался по сборам от «Души» (лауреат «Оскара») и от масштабной «Дюны» Дени Вильнёва. «Человека-паука» продолжают показывать в кинотеатрах.

«Последний богатырь» – проект действительно успешный. И коммерчески, и зрительски. Разгадать секрет этого рецепта пытаются уже не один год. Владимир Грамматиков – креативный продюсер компании Disney в России – говорил «ОГ», что дело в сочетании классической сказки и её героев с новыми смыслами. Кроме того, он также настаивал на определении, что фильмы семейные, а не детские.

Ещё одно успешное фэнтези – «Конёк-Горбунок» – от студии СТВ Сергея Сельянова. Создатели сделали ставку на качественную графику (одна только Жар-птица чего стоит) и не прогадали. Зрителям картина вполне приглянулась, сборы составили больше 1 млрд рублей.

Из российских фильмов к этой отметке ещё смог приблизиться «Огонь». Картина о серии лесных пожаров и героических спасателях собрала 800 млн рублей (с конца декабря 2020-го). Это 14-й показатель в рейтинге.

Стоит также заметить, что «Богатырь» был в прокате в январе, как и «Огонь». «Конька» выпустили ближе к февральским праздникам. А российские картины, показанные летом или осенью, даже не попали в топ-20.