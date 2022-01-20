Мисс Екатеринбург снялась в своём первом голливудском фильме с Брюсом Уиллисом

В прошлом году на Первом канале выходил музыкальный фильм "Магомаев", в котором екатеринбурженка сыграла главную роль. Фото: Киностудия "Медиаслово", киностудия "Амедиа"

Мисс Екатеринбург — 2009 и мисс Россия — 2010 Ирина Антоненко снялась в одной картине с голливудским актёром Брюсом Уиллисом. Фильм "Бензиновая аллея" выйдет 25 февраля, но пока только в США.

"Так взволнована. 25 февраля выходит мой первый голливудский фильм! И ещё один в процессе", — написала в своих социальных сетях актриса. Она также поблагодарила американского режиссёра Эдварда Дрейка за феноменальный опыт. Дрейк снимал фильмы "Звёздный рубеж", "Брешь", "Преступный квест" и другие.

Добавим, что картина, в которой Ирина Антоненко играет звезду, по жанру боевик, триллер. В фильме также играют актёры Девон Сава, Люк Уилсон, Эш Адамс и другие.

Напомним, что в прошлом году на Первом канале выходил музыкальный фильм "Магомаев", посвящённый истории любви главного певца Советского Союза и восходящей оперной звезды. Екатеринбурженка сыграла в нём главную роль — Тамары Синявской — с одобрения самой оперной певицы.

Известно, что в 2009 году Ирина Антоненко выиграла титул "Мисс Екатеринбург", а затем стала мисс Россия — 2010. Потом она принимала участие в конкурсе "Мисс Вселенная — 2010" (вошла в топ-15). Затем, несмотря на успех в модельной области, она решила всё же уйти в кино и поступила в ГИТИС. Сейчас живёт в США.