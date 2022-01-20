Владимир Путин поздравил режиссёра Владимира Хотиненко с юбилеем

Владимир Хотиненко работал на Свердловской киностудии. Свердловск (ныне Екатеринбург) он считает городом, где формировался как режиссёр. Фото: Алексей Кунилов

Режиссёр, народный артист РФ Владимир Хотиненко сегодня, 20 января, отмечает своё 70-летие. Свой творческий путь он начинал на Свердловской киностудии. Юбиляра поздравил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, в том числе и педагогическую, наставническую деятельность режиссёра.

"Вас по праву считают ярким представителем кинематографического сообщества страны. Ваши режиссёрские работы всегда интересны и талантливы. Они заслужили признание зрителей глубоким содержанием, творческими решениями и замечательными актёрскими ансамблями", — говорится в поздравлении Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля. Президент пожелал юбиляру здоровья, вдохновения и успехов.

К поздравлениям присоединился премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он пожелал Владимиру Хотиненко вдохновения, новых проектов и премьер, крепкого здоровья и благополучия. "Вы – один из самых талантливых режиссёров и сценаристов, умеющих с необыкновенной достоверностью отражать дух эпохи. Оригинальные экранизации русской классики, военные драмы, исторические ленты, созданные Вами, вошли в золотой фонд отечественного кинематографа", — отметил глава кабмина.

Напомним, что среди известных работ Владимира Хотиненко значатся "72 метра", "Мусульманин", "Зеркало для героя", где он открыл стране группу "Наутилус Помпилиус".

Досье "ОГ": Владимир ХОТИНЕНКО родился 20 января 1952 года в Славгороде. В 1976 году с отличием окончил Свердловский архитектурный институт, затем служил в армии во Внутренних войсках МВД СССР. В 1978–1982 годах – художник-постановщик на Свердловской киностудии. В 1981 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров (мастерская Никиты Михалкова). Первая картина – "Один и без оружия" – вышла в 1984 году. Всего же снял более 20 картин. Народный артист РФ, Завкафедрой режиссуры во ВГИКе, Преподаёт режиссуру на Высших курсах сценаристов и режиссёров. Член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации.

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