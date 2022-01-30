На счету Леонида Куравлёва более 200 ролей. Фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Умер народный артист РСФСР Леонид Куравлёв. Ему было 85 лет.

Он скончался после тяжёлой болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Союзе кинематографистов РФ.

"Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном", — сказал собеседник агентства. Время и дата прощания уточняются.

За годы работы в кино Леонид Куравлёв сыграл более 200 ролей. Среди наиболее известных фильмов с его участием "Живёт такой парень" (1964) Василия Шукшина, "Золотой телёнок" (1968) Михаила Швейцера, "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и "Опасно для жизни!" (1985) Леонида Гайдая, "Афоня" (1975) Георгия Данелии, "Ищите женщину" (1982) Аллы Суриковой, "Ширли-мырли" (1995) Владимира Меньшова.