«Ивана Денисовича» отметили «Орлом»

Филипп Янковский сказал на сцене: "Я посвящаю эту награду тем, кто сгинул в лагерях". Фото: Кадр из трансляции сервиса «СМОТРИМ»/Россия 1

На «Мосфильме» в 20-й раз вручили кинопремию «Золотой орёл». Лучшим фильмом признали «Серебряные коньки». Глеб ПАНФИЛОВ с картиной «Иван Денисович», в свою очередь, получил награду за лучшую режиссёрскую работу. Филипп ЯНКОВСКИЙ, сыгравший Ивана Денисовича Шухова, был награждён за лучшую мужскую роль в кино.

Картина Глеба Панфилова «Иван Денисович», где за сценарную основу взята известная повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», была представлена в главной номинации «Золотого орла» вместе с работами «Огонь» Алексея Нужного, «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Серебряные коньки» Михаила Локшина и «Уроки фарси» Вадима Перельмана.

«Иван Денисович» всего был номинирован в семи категориях. Среди них была и лучшая музыка к фильму. Вадим Биберган – в прошлом выпускник и преподаватель Уральской государственной консерватории – сотрудничает с Глебом Панфиловым ещё с картины 1968 года «В огне брода нет». Эта награда досталась в итоге композитору Алексею Айги («Белый снег»).

«Серебряные коньки» Михаила Локшина стали лидером по полученным «Орлам». Картину отметили в шести номинациях. Среди которых лучший фильм, лучшая операторская работа (Игорь Гринякин), монтаж (Мария Лихачёва и Дмитрий Слобцов), сценарий (Роман Кантор), работа художника-постановщика (Александр Загоскин) и художников по костюмам (Татьяна Патрахальцева и Галина Солодовникова).

Глеб Панфилов, удостоенный награды за лучшую режиссуру, присутствовать на торжественном вручении не смог. Напомним, что 87-летний классик связан со Свердловской областью. Здесь он окончил УПИ, работал на заводе, два года был в горкоме комсомола и на телевидении в киногруппе. Из Свердловска, по его словам, он уехал в 29 лет.

«Иван Денисович» – первая почти за 20 лет работа режиссёра для кино, а не для телевидения. Повесть Александра Солженицына он сам адаптировал для картины. Главную роль сыграл Филипп Янковский. Выбор, казалось бы, не самый очевидный, но именно на нём держится вся картина. И именно он получил награду за лучшую мужскую роль в кино. Кстати, его сын Иван был отмечен за лучшую роль второго плана в картине «Огонь».

Полный список лауреатов «Золотого орла» Лучший фильм «Серебряные коньки», реж. Михаил Локшин Лучший телевизионный сериал «Седьмая симфония», реж. Александр Котт Лучший сериал онлайн-платформ «Вертинский», реж. Авдотья Смирнова Лучший неигровой фильм «Бондарчук. Battle», реж. Илья Белов Лучший короткометражный фильм «Друг», реж. Андрей Светлов Лучший анимационный фильм «Конь Юлий и большие скачки», реж. Дарина Шмидт, Константин Феоктистов Лучшая режиссёрская работа Глеб Панфилов, «Иван Денисович» Лучший сценарий Роман Кантор, «Серебряные коньки» Лучшая женская роль в кино Мария Аронова, «Пара из будущего» Лучшая женская роль в сериале Александра Урсуляк, «Пингвины моей мамы» Лучшая мужская роль в кино Филипп Янковский, «Иван Денисович» Лучшая мужская роль в сериале Алексей Гуськов, «Седьмая симфония» Лучшая женская роль второго плана Ирина Горбачёва, «Огонь» Лучшая мужская роль второго плана Иван Янковский, «Огонь» Лучшая операторская работа Игорь Гринякин, «Серебряные коньки» Лучшая работа художника-постановщика Александр Загоскин, «Серебряные коньки» Лучшая работа художника по костюмам Татьяна Патрахальцева, Галина Солодовникова, «Серебряные коньки» Лучшая музыка к фильму Алексей Айги, «Белый снег» Лучший монтаж фильма Мария Лихачёва, Дмитрий Слобцов, «Серебряные коньки» Лучшая работа звукорежиссёра Алексей Самоделко, «Огонь» Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам Пётр Горшенин, Татьяна Вавилова, «Последний богатырь: корень зла» Лучшие визуальные эффекты Компания CGF, «Конёк-Горбунок»