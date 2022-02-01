"Пушкинской картой" теперь можно расплачиваться за билеты на российское кино

С сегодняшнего дня купить билеты с помощью "Пушкинской карты" можно на 23 отечественных фильма. Фото: Павел Ворожцов

В программе "Пушкинской карты" с 1 февраля 2022 года начинают участвовать российские фильмы или фильмы, произведённые на территории, относившейся к Российской империи или СССР. Речь идёт о тех картинах, которые были профинансированы Фондом кино или Министерством культуры РФ.

С сегодняшнего дня купить билеты с помощью "Пушкинской карты" можно на 23 отечественных фильма. В их числе:

"Купе номер 6". Режиссёр Юхо Куосманен;

"Бумеранг". Режиссёр Петр Буслов;

"Море волнуется раз". Режиссёр Николай Хомерики;

"Последний богатырь: Посланник тьмы". Режиссёр Дмитрий Дьяченко;

"Три богатыря и конь на троне". Режиссёры Дарина Шмидт, Константин Феоктистов;

"Портрет незнакомца". Режиссёр Сергей Осипьян;

"Звёздный разум". Режиссёр Алекс Гурьев;

"Маленький воин". Режиссёр Илья Ермолов;

"Другое имя". Режиссёр Вета Гераськина;

"Папы". Режиссёры Анна Матисон, Армен Ананикян, Карен Оганесян, Сергей Юдаков, Михаил Погосов;

"Своя война". Режиссёр Алексей Чадов;

"Оторви и выбрось". Режиссёр Кирилл Соколов;

"Подельники". Режиссёр Евгений Григорьев.

Ознакомиться с полным списком картин можно на сайте PRO.Культура.рф. Со временем список будет расширяться. Также Минкульт напоминает, что инструкция по оформлению кинопоказов в рамках программы "Пушкинская карта" находится здесь.

Отметим, с 1 января 2022 года номинал "Пушкинской карты" увеличили до 5 тысяч рублей. При этом установлен лимит – на кино из 5 тысяч получится потратить только 2 тысячи в течение года. Этих средств хватит примерно на семь билетов.

На начало декабря 2021 года молодёжь Свердловской области купила по "Пушкинской карте" 40 тысяч билетов. Подробнее о проекте "Областная газета" рассказывала в день его старта.