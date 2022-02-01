"Пушкинской картой" теперь можно расплачиваться за билеты на российское кино

В программе "Пушкинской карты" с 1 февраля 2022 года начинают участвовать российские фильмы или фильмы, произведённые на территории, относившейся к Российской империи или СССР. Речь идёт о тех картинах, которые были профинансированы Фондом кино или Министерством культуры РФ.
С сегодняшнего дня купить билеты с помощью "Пушкинской карты" можно на 23 отечественных фильма. В их числе:
- "Купе номер 6". Режиссёр Юхо Куосманен;
- "Бумеранг". Режиссёр Петр Буслов;
- "Море волнуется раз". Режиссёр Николай Хомерики;
- "Последний богатырь: Посланник тьмы". Режиссёр Дмитрий Дьяченко;
- "Три богатыря и конь на троне". Режиссёры Дарина Шмидт, Константин Феоктистов;
- "Портрет незнакомца". Режиссёр Сергей Осипьян;
- "Звёздный разум". Режиссёр Алекс Гурьев;
- "Маленький воин". Режиссёр Илья Ермолов;
- "Другое имя". Режиссёр Вета Гераськина;
- "Папы". Режиссёры Анна Матисон, Армен Ананикян, Карен Оганесян, Сергей Юдаков, Михаил Погосов;
- "Своя война". Режиссёр Алексей Чадов;
- "Оторви и выбрось". Режиссёр Кирилл Соколов;
- "Подельники". Режиссёр Евгений Григорьев.
Ознакомиться с полным списком картин можно на сайте PRO.Культура.рф. Со временем список будет расширяться. Также Минкульт напоминает, что инструкция по оформлению кинопоказов в рамках программы "Пушкинская карта" находится здесь.
Отметим, с 1 января 2022 года номинал "Пушкинской карты" увеличили до 5 тысяч рублей. При этом установлен лимит – на кино из 5 тысяч получится потратить только 2 тысячи в течение года. Этих средств хватит примерно на семь билетов.
На начало декабря 2021 года молодёжь Свердловской области купила по "Пушкинской карте" 40 тысяч билетов. Подробнее о проекте "Областная газета" рассказывала в день его старта.