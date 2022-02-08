Племянница Феллини, мистика Венеции и страсти Маньяни: чем удивит VIII Российско-итальянский кинофестиваль

Российская актриса Ксения Раппопорт исполнила главную роль в короткометражной картине «Мои глаза» режиссёра Томмазо Акуароне. Короткий метр на фестивале будет представлен 12 февраля Фото: Кадр из фильма "Мои глаза", реж. Томмазо Акуароне

Завтра в Екатеринбурге открывается VIII Российско-итальянский кинофестиваль (RIFF) – самый масштабный италоязычный смотр в нашей стране. В течение десяти дней зрители Дома кино смогут познакомиться с лучшими художественными и документальными новинками итальянских режиссёров: от лидеров проката до авторского кино.

С момента первого Российско-итальянского кинофестиваля к его проведению подключились уже 35 городов нашей страны. Столица Урала приняла RIFF одной из первых – в 2015 году. Генеральными партнёрами фестиваля выступают посольство Италии, почётное консульство Италии в Екатеринбурге, а также Итальянский институт культуры.

– Я рад, что Италия снова будет представлена на экранах Екатеринбурга после успешного участия нашей страны в качестве партнёра на ИННОПРОМе летом 2021 года и проведения крупномасштабной культурной программы, где у нас было много выставок, концертов, кинопрограмма. Важно продолжать эту деятельность, чтобы свердловчане чувствовали, что Италия рядом, – подчеркнул почётный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д’Агостино.

В этом году в афише десять картин, которые уже отмечались на крупных мировых кинофестивалях. Откроется смотр мистическим триллером «Венецианские тайны» режиссёра Стефано Мордини. Мировая премьера фильма состоялась на 77-м Венецианском кинофестивале, создатели работы получили несколько призов.

Уже традиционно большое внимание отборщики уделили комедиям, что в наше непростое время зрителям действительно необходимо. Это, к примеру, картина «Добро пожаловать в Рим. Новые приключения» от Риккардо Милани - история жительницы бедного района Рима, попавшей в тюрьму из-за непутёвых сестёр. 14 февраля, в День всех влюблённых, свою вторую половинку можно пригласить на фильм Джулианы Гамбы - «Авантюристки» об азартных подругах-любительницах покера.

Что касается короткого метра, то в программе RIFF – альманах, куда вошло кино с российской актрисой Ксенией Раппопорт «Мои глаза», а также фильм «Феллинетта», снятый племянницей Федерико Феллини – Франческой Фаббри Феллини к 100-летию режиссёра.

От себя лично Роберто Д’Агостино посоветовал не пропустить документальную картину «Страсть Анны Маньяни» про известную актрису, первой из итальянок получившую премию «Оскар» («Татуированная роза»).

Из-за сложной эпидемиологической ситуации организаторам пришлось в этом году отказаться от лекций и мастер-классов, но показы всё же состоятся в привычном режиме. Сеансы будут проходить каждый день до 18 февраля включительно. В будни зрителей ждут в 19:00, в выходные – в 17:00.