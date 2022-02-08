В Екатеринбурге любителям кино покажут 10 итальянских фильмов

Все фильмы будут показаны на итальянском языке с русскими субтитрами. Фото: Павел Ворожцов

Завтра в Екатеринбурге стартует VIII российско-итальянский кинофестиваль "RIFF". В его рамках на экране Дома кино с 9 по 18 февраля вниманию жителей Среднего Урала представят 10 картин, снятых режиссёрами Аппенинского полуострова.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции почётный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д`Агостино, в программу кинофестиваля войдут картины разных жанров. В их числе — лидеры бокс-офиса, победившие на мировых кинофестивалях, картины независимых режиссеров, которые не доходят до проката, документальный фильм и короткометражки.

"Есть разнообразность. И в этом преимущество, когда зрители могут оценить разные жанры и актёрские составы", — отметил Роберто Д`Агостино.

Все фильмы будут показаны на итальянском языке с русскими субтитрами. Что, по мнению почётного консула Италии в Екатеринбурге, важно, поскольку картины с оригинальной озвучкой дают возможность лучше воспринять картину, а также эффективнее изучать тот или иной иностранный язык.

Откроется фестиваль мистическим триллером "Венецианские тайны"номинанта Каннского кинофестиваля Стефано Мордини. В программу фестиваля войдут и такие картины, как мелодрама "Бесконечная весна"(режиссёр Элиза Аморузо), история о силе человеческого духа "Корабли идут ко дну"Стефано Кьянтини, "Урок любви" Мауро Манчини, фильм Антонио Капуано "Дыра в голове". Кроме того, уральскому зрителю покажут и несколько комедий. В их числе — "Добро пожаловать в Рим. Новые приключения"Риккардо Милани, "Авантюристки" (режиссёр Джулиана Гамба), "Добро пожаловать в семью Эспозито", снятая по одноименному роману писателя-юмориста Пино Императоре. В программе представят и альманах лучших короткометражных фильмов — "ITALIAN BEST SHORTS: Новые истории".

Изюминкой фестиваля станет документальный фильм "Страсть Анны Маньяни", посвящённый великой итальянской актрисе. Подробнее узнать о фильмах и посмотреть расписание можно на сайте кинофестиваля.

В конце прошлого года "Областная газета" писала о том, что на 11 площадках Свердловской области прошли бесплатные кинопоказы в рамках всероссийской акции "День короткометражного кино". Всего в программу вошли 24 картины.