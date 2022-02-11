Бориса Рыжего сыграет музыкант и писатель Евгений Алёхин

Коллаж: Геннадий Богатырёв

В картине «Рыжий», которая расскажет о жизни и судьбе свердловского поэта Бориса РЫЖЕГО, главную роль сыграет Евгений АЛЁХИН. «Обгазета» рассказывает, что на данный момент ещё известно о картине.

Про свердловского поэта Бориса Рыжего, названного Евгением Рейном «самым талантливым поэтом своего поколения», написано несколько книг, сняты документальные фильмы, поставлены спектакли. Стихотворения Бориса Рыжего разобраны на цитаты.

Его не стало в мае 2001 года в возрасте 26 лет. Было очевидно, что рано или поздно биография Бориса Рыжего привлечёт кинематографистов для создания художественного фильма. Слишком уж ярко вспыхнула эта фигура в конце 90-х. И вот в прошлом году студия Hype Film и режиссёр Семён Серзин представили проект картины на питчинге Министерства культуры РФ.

Режиссёр, который также ранее ставил спектакль «Как хорошо мы плохо жили» по стихам и дневникам Бориса Рыжего в «Невидимом театре» в Санкт-Петербурге, на представлении проекта поделился, что в фильме будет рассказано о жизни Бориса Рыжего в 90-е годы, о его трудных взаимоотношениях с семьёй, желании найти внимание и любовь в родном городе. Над сценарием работает Савва Минаев (среди известных работ – «Цой» и «За час до рассвета»), но ранее не был известен актёрский состав. Позже экспертный совет при Минкульте России рекомендовал поддержать производство картины.

Съёмки фильма планируется начать в марте. Но студия Hype Film так официально и не объявляла актёрский состав. Правда, недавно поэт и музыкант Алексей Никонов (известный больше как Лёха Никонов – вокалист группы «Последние танки во Париже») неожиданно опубликовал в своих соцсетях сообщение о предложении принять участие в съёмках. С ним, впрочем, отдельная история, поскольку сыграть ему предложили, скажем так, бездомного, и от того предложения он отказался…

Из этого же сообщения стало известно, что в главной роли будет задействован Евгений Алёхин. Господину Алёхину 36 лет. Евгений больше известен как писатель и музыкант (таких групп как «Ночные грузчики» и «Макулатура»). Он публиковался в журналах «Октябрь», «Волга», «Знамя». В последнее время Евгений Алёхин режиссировал клипы, а также снимался в кино как актёр. Наиболее известная его работа – в ленте «Чёрная вода» режиссёра Романа Каримова2017 года.

Насколько Евгений Алёхин похож на Бориса Рыжего – пусть каждый решает сам. Поэта не стало в 26 лет. Евгений Алёхин уже на десять лет старше. Хотя если сравнить имеющиеся записи голоса Бориса Рыжего и Евгения Алёхина, стоит заметить, что голоса у них схожи.

Также известно , что поэта Евгения Евтушенко предложено сыграть фронтмену рок-группы «АукцЫон», актёру Олегу Гаркуше. В интервью «Петербургскому дневнику» он выразил надежду, что всё сложится. Вероятно, в фильм попадёт сцена из июня 1997 года, когда Евгений Евтушенко приезжал в Екатеринбург, а после концерта два поэта встретились.