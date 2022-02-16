Школа Свердловской киностудии открывает набор студентов по пяти специальностям

На первом потоке киношколы учились 74 человека. Фото: пресс-служба Свердловской киностудии

Школа кино Свердловской киностудии объявила набор студентов на новые востребованные в индустрии специальности. Обучение по ним будет бесплатным.

Готовить студентов планируется по пяти специальностям:

• DIT (логгер) – специалист по цифровым изображениям;

• второй режиссёр – правая рука режиссёра (специалист, который планирует и организовывает съёмочный процесс, ведёт работу с актерами, массовкой, работает со сценарием, отвечает за коммуникацию на съёмочной площадке и знаком с постпродакшеном);

• линейный и административный персонал – администраторы и линейные продюсеры (те, кто работают над картиной на всех этапах: от подготовки до постпродакшена и координируют все съёмочные мероприятия);

• ассистент по реквизиту (специалист, который понимает общий изобразительно-декоративный замысел фильма, умеет работать с разными видами реквизита в разных жанрах);

• ассистент художника по костюмам (участвует в работе над образами персонажей и массовки, подбирает изобразительный и документальный материалы, выполняет разработки эскизов, готовит к съёмке костюмы и следит за их использованием).

Как отметила пресс-секретарь Свердловской киностудии Елена Князева, в преподавательский состав киношколы вошли действующие специалисты отрасли из Москвы и Екатеринбурга. В их числе один из немногих специалистов редкой в России профессии DIT Тимур Гавриленко, ассистент режиссёра по реквизиту Лариса Милованова, художник по костюмам Регина Хомская, исполнительный продюсер Ольга Ерофеева-Муравьёва, второй режиссер Максим Малинин.

Сообщается, что студенты киношколы получат возможность пройти практику на кинопроектах Свердловской киностудии на территории УрФО. Лучшие выпускники будут приглашены к работе на действующие проекты.

Заполнить анкету для участия может любой желающий до 15 марта. Для этого нужно зайти на сайт Свердловской киностудии и выбрать раздел "Школа кино". Именно там принимаются заявки на обучение по указанным пяти специальностям "второго" состава съёмочной группы.

"Зачисление в киношколу состоится по итогам собеседований, — сказала Елена Князева. — Курс семинаров пройдёт с апреля по ноябрь этого года. Выпускникам будет выдан сертификат о прохождении курсов.

О том, что Свердловская киностудия открыла бесплатные спецкурсы для ликвидации дефицита кадров, "Областная газета" писала в июле прошлого года. В первый образовательный поток школы подали 600 заявок. По информации пресс-службы киностудии, курсы окончили 74 человека. Сейчас они задействованы в текущих кинопроектах. А в январе этого года наше издание сообщало, что министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала президенту России Владимиру Путину о возрождении Свердловской киностудии.