Мультфильм магистранта УрФУ на этой неделе покажут в Каннах

По словам автора, этот фильм о надежде человечества на лучшее будущее. Фото: скриншот из мультфильма "Шанс"

Фантастический мультфильм "Шанс" (Chance) магистранта УрФУ Кайсара Салыкова покажут на Международном фестивале короткометражного кино в Каннах. Это мероприятие проходит на Французской Ривьере с 21 по 27 февраля.

Анимационный фильм магистрант уральского вуза создал в соавторстве со своим земляком-казахстанцем Артёмом Крыловским.

Раньше они делали 3D-модели для игр, занимались другими проектами. Опыта создания мультфильмов у них не было.

"Однажды мы решили попробовать себя в анимации, — рассказал "Областной газете" Кайсар. — Ошибок было много. Потом познакомились с людьми, которые делали графику для "Книги джунглей". Они оказались общительными и рассказали нам, как нужно делать анимационные фильмы. Это было в начале прошлого года. А осенью мы завершили работу над "Шансом".

Короткометражный мультфильм продолжительностью две минуты рассказывает о том, как люди на борту космического корабля ищут место, подходящее для жизни. Прилетев на очередную планету, они выпускают дрон, чтобы выяснить, пригодна ли она для обитания.

"Этот фильм о надежде человечества на светлое будущее", — отмечает Кайсар Салыков.

Осенью анимационная картина участвовала в одном из кинофестивалей в Москве, где выиграла в номинации "Лучший анимационный фильм". Потом "Шанс" показали на фестивале короткометражек в Лос-Анджелесе. По его итогам он победил в номинации Award of Merit.

Посмотреть фильм можно здесь.

16 февраля "Областная газета" писала о том, что школа Свердловской киностудии открывает набор студентов по пяти специальностям.