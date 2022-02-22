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Культура / Кино
22 февраля 2022, 12:01

Мультфильм магистранта УрФУ на этой неделе покажут в Каннах

Кадр из мультфильма

По словам автора, этот фильм о надежде человечества на лучшее будущее. Фото: скриншот из мультфильма "Шанс"

Фантастический мультфильм "Шанс" (Chance) магистранта УрФУ Кайсара Салыкова покажут на Международном фестивале короткометражного кино в Каннах. Это мероприятие проходит на Французской Ривьере с 21 по 27 февраля.

Анимационный фильм магистрант уральского вуза создал в соавторстве со своим земляком-казахстанцем Артёмом Крыловским. 

Раньше они делали 3D-модели для игр, занимались другими проектами. Опыта создания мультфильмов у них не было.

"Однажды мы решили попробовать себя в анимации, — рассказал "Областной газете" Кайсар. — Ошибок было много. Потом познакомились с людьми, которые делали графику для "Книги джунглей". Они оказались общительными и рассказали  нам, как нужно делать анимационные фильмы. Это было в начале прошлого года. А осенью мы завершили работу над "Шансом".

Короткометражный мультфильм продолжительностью две минуты рассказывает о том, как люди на борту космического корабля ищут место, подходящее для жизни. Прилетев на очередную планету, они выпускают дрон, чтобы выяснить, пригодна ли она для обитания.

"Этот фильм о надежде человечества на светлое будущее", — отмечает Кайсар Салыков.

Осенью анимационная картина участвовала в одном из кинофестивалей в Москве, где выиграла в номинации "Лучший анимационный фильм". Потом "Шанс" показали на фестивале короткометражек в Лос-Анджелесе. По его итогам он победил в номинации Award of Merit. 

Посмотреть фильм можно здесь

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Областная газета Свердловской области

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