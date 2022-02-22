Эмир Кустурица станет главным режиссёром Театра Российской армии

Эмира Кустурицу с Россией связывает давняя дружба. Фото: пресс-служба Кремля

Знаменитый сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица станет главным режиссёром Центрального академического театра Российской армии. Занять эту должность ему предложил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В ходе беседы глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант, большую, идущую от сердца работу", — сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны страны. Также указано, что Сергей Шойгу отметил роль сербского кинорежиссёра в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры.

Эмир Кустурица поблагодарил министра обороны за предложение стать главным режиссёром театра. Он подчеркнул, что для него это большая честь.

"Сцена Театра Российской армии имеет великую историю и традиции, — сказал он. — В творческих планах на новом посту — перенести сюжеты фильмов в спектакли, например, "Летят журавли", "Жизнь как чудо" и других.

При этом кинорежиссёр добавил, что он постарается сохранить классические ценности.

Напомним, что Эмир Кустурица — автор многих фильмов, в том числе кинокартин "Чёрная кошка, белый кот", "Жизнь как чудо", "Время цыган", "Аризонская мечта", "Завет". Он отмечен наградами крупнейших европейских кинофестивалей, в частности, "Золотыми пальмовыми ветвями" Каннского кинофестиваля за фильмы "Папа в командировке" и "Андеграунд".

Сербского кинорежиссёра с Россией связывает давняя дружба. В частности, "Областная газета" писала, что президент РФ Владимир Путин наградил Эмира Кустурицу орденом Дружбы.