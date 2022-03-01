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Культура / Кино
1 марта 2022, 11:05

Disney, Warner Bros. и Sony отменяют прокат своих фильмов в России

кинотеатр

Премьера нового "Бэтмена" должна была состояться 2 марта, "Я краснею" — 10 марта, "Морбиуса" — 24 марта. Фото: Павел Ворожцов

Компании Disney, Warner Bros. и Sony приостановили показы своих лент в России из-за ситуации на Украине. Зрители пока не смогут посмотреть мультик и два фильма зарубежного производства.

"В свете гуманитарного кризиса в Украине WarnerMedia приостанавливает выпуск своего полнометражного фильма "Бэтмен" в России. <...> Мы надеемся на быстрое и мирное разрешение этой трагедии", — передаёт выдержку из заявления компании издание Deadline.

Позже о приостановке показов своих фильмов на территории РФ также заявила компания Sony. Речь идёт о предстоящем выпуске "Морбиуса". В The Walt Disney Company отказались показывать мультфильм "Я краснею" от Pixar.

"Мы будем принимать будущие деловые решения в зависимости от развития ситуации", — сказали в Disney. Там также отметили, что работают над оказанием срочной и гуманитарной помощи беженцам.

Премьера нового "Бэтмена" должна была состояться 2 марта, "Я краснею" — 10 марта, "Морбиуса" — 24 марта.

Добавим, без кино российский зритель не останется. В прокат выйдут фильмы итальянского, французского и отечественного производства.

Областная газета Свердловской области

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