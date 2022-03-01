Темы дня

Культура / Кино
1 марта 2022, 19:44

Кто на «Нику»

Кадр из фильма "Последняя "Милая Болгария"

Кадр из фильма "Последняя "Милая Болгария"

Сразу несколько свердловских кинематографистов претендуют на премию «Ника» за 2021 год. Российская академия кинематографических искусств огласила список номинантов. Среди них, в частности, Алексей ФЕДОРЧЕНКО, Евгений ГРИГОРЬЕВ, а также картина «Петровы в гриппе» по произведению уральского писателя Алексея САЛЬНИКОВА.

Глеб Панфилов, человек, как принято говорить, с уральским бэкграундом (он прожил в Свердловске до 29 лет), представлен в главной номинации «Ники» – «Лучший игровой фильм». У его работы «Иван Денисович» сильные конкуренты. Картины, побывавшие на крупных и престижных европейских фестивалях и отмеченные там же призами. Это «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Медея» Александра Зельдовича, «Купе номер 6» Юхо Куосманена, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, «Уроки фарси» Вадима Перельмана.

Эти же кинематографисты, за исключением Юхо Куосманена и Глеба Панфилова, претендуют на награду лучшему режиссёру.

Алексей Федорченко и его соавтор Лидия Канашова представлены в номинации с лучшей сценарной работой. Картина «Последняя «Милая Болгария», в основу которой положена автобиографическая повестьМихаила Зощенко «Перед восходом солнца», умещает в себе главные события начала и середины XX века. Это почти экспериментальная картина, соединившая разные жанры. Неудивительно, что Дарья Исмагулова номинирована за лучшую работу режиссёра монтажа, а Алексей Максимов – за работу художника.

Режиссёр Евгений Григорьев (сейчас он также первый заместитель генерального директора Свердловской киностудии) представлен в специальной номинации «Открытие года». Его первая игровая картина «Подельники» была отмечена на «Кинотавре». Точнее, приз тогда достался исполнителю одной из главных ролей – Павлу Деревянко. Сейчас актёр может получить ещё и «Нику». Конкуренцию ему составляют Юра Борисов («Капитан Волконогов бежал»), Мераб Нинидзе («Дело») и Филипп Янковский («Иван Денисович»).

Четыре номинации у «Петровых в гриппе» – фильма Кирилла Серебренникова по одноимённому роману свердловского писателя Алексея Сальникова. Награду может получить Владислав Опельянц (оператор), Юрий Колокольников и Юлия Пересильд (за лучшие роли второго плана) и Борис Войт (звукорежиссёр).

Уроженка Свердловской области Яна Троянова, бывшая актриса «Коляда-театра», номинирована за лучшую роль второго плана в картине «Конец фильма».

  • Опубликовано в №36 от 02.03.2022
Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.03.2022, 11:05 / Культура
Disney, Warner Bros. и Sony отменяют прокат своих фильмов в России
28.02.2022, 15:39 / Культура
1 марта в Екатеринбурге стартует Bach-fest﻿
25.02.2022, 15:24 / Культура
Евгений Куйвашев и Михаил Пиотровский договорились о поддержке проектов "Эрмитаж-Урала"
25.02.2022, 13:23 / Культура
Наталья Ветрова уходит с поста гендиректора Свердловского краеведческого музея
24.02.2022, 12:23 / Культура
Сегодня в Екатеринбурге состоится репетиция Уральского юношеского симфонического оркестра