Кто на «Нику»

Кадр из фильма "Последняя "Милая Болгария"

Сразу несколько свердловских кинематографистов претендуют на премию «Ника» за 2021 год. Российская академия кинематографических искусств огласила список номинантов. Среди них, в частности, Алексей ФЕДОРЧЕНКО, Евгений ГРИГОРЬЕВ, а также картина «Петровы в гриппе» по произведению уральского писателя Алексея САЛЬНИКОВА.

Глеб Панфилов, человек, как принято говорить, с уральским бэкграундом (он прожил в Свердловске до 29 лет), представлен в главной номинации «Ники» – «Лучший игровой фильм». У его работы «Иван Денисович» сильные конкуренты. Картины, побывавшие на крупных и престижных европейских фестивалях и отмеченные там же призами. Это «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Медея» Александра Зельдовича, «Купе номер 6» Юхо Куосманена, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, «Уроки фарси» Вадима Перельмана.

Эти же кинематографисты, за исключением Юхо Куосманена и Глеба Панфилова, претендуют на награду лучшему режиссёру.

Алексей Федорченко и его соавтор Лидия Канашова представлены в номинации с лучшей сценарной работой. Картина «Последняя «Милая Болгария», в основу которой положена автобиографическая повестьМихаила Зощенко «Перед восходом солнца», умещает в себе главные события начала и середины XX века. Это почти экспериментальная картина, соединившая разные жанры. Неудивительно, что Дарья Исмагулова номинирована за лучшую работу режиссёра монтажа, а Алексей Максимов – за работу художника.

Режиссёр Евгений Григорьев (сейчас он также первый заместитель генерального директора Свердловской киностудии) представлен в специальной номинации «Открытие года». Его первая игровая картина «Подельники» была отмечена на «Кинотавре». Точнее, приз тогда достался исполнителю одной из главных ролей – Павлу Деревянко. Сейчас актёр может получить ещё и «Нику». Конкуренцию ему составляют Юра Борисов («Капитан Волконогов бежал»), Мераб Нинидзе («Дело») и Филипп Янковский («Иван Денисович»).

Четыре номинации у «Петровых в гриппе» – фильма Кирилла Серебренникова по одноимённому роману свердловского писателя Алексея Сальникова. Награду может получить Владислав Опельянц (оператор), Юрий Колокольников и Юлия Пересильд (за лучшие роли второго плана) и Борис Войт (звукорежиссёр).

Уроженка Свердловской области Яна Троянова, бывшая актриса «Коляда-театра», номинирована за лучшую роль второго плана в картине «Конец фильма».