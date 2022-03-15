Уральские кинематографисты претендуют на премию "Ника"

Сценарий фильма, над которым в том числе работал Алексей Федорченко, претендует на победу в номинации "Лучшая сценарная работа". Фото: Павел Ворожцов

Российская академия кинематографических искусств составила список номинантов премии "Ника — 2021". В перечень вошли работы уральцев.

На победу в номинации "Лучшая сценарная работа" претендует сценарий фильма "Последняя "Милая Болгария" Алексея Федорченко и Лидии Канашовой. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", снятый по роману уральского писателя Алексея Сальникова, представлен сразу в нескольких номинациях: "Лучшая операторская работа", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучшая работа звукорежиссёра". Также за работу в картине "Конец фильма" Яна Троянова номинирована на лучшую женскую роль второго плана.

Кроме того, "Открытием года" может стать первый заместитель гендиректора и креативный продюсер Свердловской киностудии, режиссёр Евгений Григорьев со своим первым игровым фильмом "Подельники". Ранее кинолента была отмечена на "Кинотавре" — приз получил российский актёр Павел Деревянко, который сыграл главную роль.

Напомним, в феврале фантастический мультфильм "Шанс" (Chance) магистранта УрФУ Кайсара Салыкова показали на Международном фестивале короткометражного кино в Каннах.