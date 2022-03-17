Свердловчане посоперничают с Гарри Бардиным и номинантом на «Оскар»

Кадр из фильма Анны Будановой "Две сестры"

В Суздале стартовал 27-й Открытый российский фестиваль анимационного кино – один из самых престижных смотров нашей страны. В конкурсной афише – 15 работ свердловских мультипликаторов. Оценить фильмы, отобранные в программу Суздальфеста, могут и зрители нашей области: в этом году показы проходят на 31 площадке региона.

Акция «Открытая премьера», благодаря которой программа фестиваля доступна для жителей разных городов, проводится в России в юбилейный, десятый раз. Средний Урал подключается к ней уже шестой год подряд. Так, с лучшими новинками отечественной анимации могут познакомиться зрители в Екатеринбурге (Свердловский областной фильмофонд, ул. Блюхера, 4), Асбесте, Богдановиче, Артях, Верхней Салде, Камышлове, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Реже, Верхотурье и в других населённых пунктах. В каждом из свердловских залов гости имеют возможность проголосовать за понравившуюся картину, а по итогам фестиваля результаты со всех городов-участников акции суммируют, после чего наградят победителя.

Кроме того, в 2021-м из-за пандемии оргкомитет Суздальфеста принял решение проводить смотр в гибридном формате – офлайн и онлайн. Этот принцип сохранился и в нынешнем году, полную конкурсную программу можно бесплатно посмотреть на сайте suzdalfest.online, одновременно с показами на большом экране в Суздале.

Традиционно в категории «Студенческие фильмы» – большое представительство свердловчан. В этом году номинировано сразу пять работ Уральского государственного архитектурно-художественного университета. Кстати, оценивать фильмы вместе с остальными членами жюри предстоит Оксане Черкасовой – многолетнему преподавателю УрГАХУ, режиссёру, члену киноакадемии «Ника».

В номинации «Дебюты» из 11 представленных картин три имеют екатеринбургскую прописку. Это мультфильмы «Мой комбез» Марии Железновой («Урал-Синема»), «Русалка» Светланы Жуковой («А-фильм») и «Куда уходят папы» Алины Хабаровой («СНЕГА»).

Последняя работа особенно трогательная и, конечно, актуальная. По сюжету маленькая девочка находит в фотоальбоме семейный снимок, от которого кто-то отрезал папу. Девочка пытается выяснить, куда он ушёл, почему они не живут вместе. И важно, что в этой истории счастливый финал. Художественным руководителем картины выступил знаменитый уральский режиссёр и художник Алексей Караев, интересно, что и сам он в этом году в конкурсе – в номинации «Короткий метр». Алексей Караев создал классический рисованный мультфильм для маленьких зрителей – с необычными героями и сюжетными поворотами под названием «Голубые штаны».

В этой же категории на награду претендует ещё один известный свердловский мастер – Нина Бисярина. Только теперь этот режиссёр представляет «Союзмультфильм». Для этой студии Нина Бисярина в проекте «Серебряный век» сделала картину «Снег идёт», вдохновившись стихотворением Бориса Пастернака.

Анна Буданова над своим новым фильмом «Две сестры» работала во Франции, на студии IMAKA FILMS. Первый большой успех к тогда ещё екатеринбурженке Анне пришёл с картиной «Обида» – она собрала множество призов на фестивалях по всему миру. Затем была нестандартная работа под названием «Среди чёрных волн», в основу которой легла северная легенда про девушку, превращавшуюся в тюленя. С этим фильмом Анна в 2017-м получила Гран-при Суздальфеста. «Две сестры» выполнены в той же оригинальной технике. Анна рассказывала «ОГ», что ручную работу любит больше компьютерной графики, несмотря на то, что на такие фильмы уходит гораздо больше труда и времени: «Я выбрала очень сложную технику – никому бы не советовала повторять. Она многослойная, каждый кадр приходится сканировать, а для секунды фильма нужно 12 кадров…».

Конкуренция у свердловчан в этой номинации очень серьёзная, взять хотя бы классика отечественной анимации Гарри Бардина, он представляет картину под названием «Песочница», или номинанта на «Оскар» нынешнего года (если не будет объявлено о санкциях и здесь) – Антона Дьякова. Этот режиссёр представлен на премию Американской киноакадемии с фильмом «БоксБалет» – в программе Суздальфеста картина заявлялась в 2020 году и получила спецприз. Сейчас Антон Дьяков презентует свою новую работу – «Горю!».

Ещё три свердловские работы поборются в относительно молодой номинации смотра – «Прикладная анимация». Все они созданы на студии «Светлые Истории».

Суздальский фестиваль анимации завершится 21 марта.