Гран-при Суздаля со свердловскими корнями

Кадр из фильма "Синий лев", режиссёр Зоя Трофимова

В Суздале подвели итоги 27-го Открытого российского фестиваля анимационного кино. Жюри отметило шесть работ свердловских режиссёров, а Гран-при смотра присудили картине «Синий лев» Зои ТРОФИМОВОЙ, которая родилась в Свердловске и начинала творческую карьеру на нашей киностудии.

Свердловская диаспора во Франции

В первом материале о Суздальском смотре мы уже рассказывали про режиссёра Анну Буданову – в прошлом екатеринбурженку, обладательницу Гран-при Суздальфеста-2017. Самые известные работы Анны – «Обида» и «Среди чёрных волн» – закупали прокатчики из разных стран, включая Францию. В интервью «ОГ» в 2016 году Анна Буданова упоминала, что именно эта страна – одна из самых благоприятных с разных точек зрения для аниматоров, поэтому она хотела бы там работать. Приглашение не заставило себя ждать, и как раз её новая картина «Две сестры» сделана на французской студии IMAKA FILMS. Если вкратце, то сюжет фильма построен вокруг сестёр, которые дружно живут на краю враждебного леса, куда боятся заходить. Но однажды одна из них переходит запретную черту. Эта картина отмечена на смотре дипломом с формулировкой «За ритм и страсть».

Фото: Кадр из фильма "Две сестры", режиссёр Анна Буданова

Зоя Трофимова – обладательница Гран-при этого года, тоже работает на студии IMAKA FILMS и во Францию перебралась ещё в 1997 году. Родилась Зоя в Свердловске, здесь же училась на театрально-декорационном отделении Свердловского художественного училища, а в 1988 году пришла на Свердловскую киностудию. Позже были ВГИК и работа на московской студии «Пилот».

Впрочем, даже те, кто не знаком с биографией этого режиссёра, посмотрев картину «Синий лев», поймут: автор точно имеет отношение к Уралу. Поясняем. Сделан необычный мультфильм в стиле урало-сибирской росписи. Тем, кто бывал в Нижнесинячихинском музее-заповеднике деревянного зодчества, этот стиль хорошо известен: оранжевый фон, яркие двухмазковые цветы с разбелом в середине. Спросите, причём тут синий лев? И этому есть объяснение. Мастера урало-сибирской росписи частенько рисовали животных и птиц, в том числе и экзотических: павлины, цапли-фазаны, верблюды и львы. А красный и синий цвета были характерными для уральской росписи.

«Синий лев» – история о дружбе. Мужичок в одной деревушке спас из реки котёнка, а тот подрос и оказался львом. Он стал помогать по хозяйству, жили с дедом душа в душу. Вот только соседи пожаловались на экзотическое животное. Пришлось отправиться льву и деду искать счастье на чужбине.

Картина трогательная и при этом интересная – героев на пути ждёт немало приключений. Недаром работа получила высокую профессиональную оценку, а также признание юной публики: в зрительском голосовании (акция «Открытой премьера») этот мультфильм занял второе место. С первым состязаться было непросто, победил новый эпизод из сериала «Простоквашино» – «Поход».

Третье место во всероссийском рейтинге занял свердловский режиссёр Алексей Караев с картиной «Голубые штаны», тоже посвящённой дружбе.

Свердловский зрительский рейтинг немного отличается от общих итогов: гости фестиваля в залах области на первое место тоже поставили «Простоквашино», а вот второе место досталось анимационному сериалу «Оранжевая корова» (эпизод «Детективная история»), третье место разделили сериалы «Забезу. Уши с хвостиком» (эпизод «Зайка или обезьянка») и «Приключения Пети и Волка» (эпизод «Дело о клонах») и мультфильм «Ступени». Напомним, показы Суздальфеста прошли на 31 площадке нашего региона.

Фото: Кадр из фильма "Куда уходят папы", режиссёр Алина Хабарова

Екатеринбургу предстоит анимационная весна

На Суздальском фестивале помимо конкурсных показов была организована насыщенная программа из лекций, мастер-классов, конференций и питчингов. Аниматоры обсуждали насущные проблемы своей сферы, делились планами. В частности уральский мультипликатор, художник, профессор кафедры графики и анимации УрГАХУОксана Черкасова рассказала, что в столице Урала с апреля по июнь будет работать временная резиденция Академии анимационного искусства имени Фёдора Хитрука. Саму академию презентовали летом 2020 года на фестивале «Зеркало». Инициаторами и основателями выступили ведущие российские режиссёры-мультипликаторы – Юрий Норштейн, Андрей Хржановский, Константин Бронзит и Оксана Черкасова.

В рамках резиденции академии в Екатеринбурге состоятся показы анимационных картин, в том числе для детских художественных школ и студий, педагогов и студентов, а также мастер-классы экспертов. Среди возможных площадок проекта называются Дом кино, Дом архитектора, Уральский центр развития дизайна. Оксана Черкасова уточнила, что в качестве экспертов на Урал приедут известные аниматоры Василий Чирков и Дмитрий Геллер. Дмитрий Геллер родился и начал творческий путь в Свердловске, в 2020 году он взял на Суздальфесте Гран-при с картиной «Хозяйка Медной горы».

Призы и дипломы Победу в категории «Прикладная анимация» одержал Максим Куликов с роликом «Левайс» (студия «Светлые истории»).

с роликом «Левайс» (студия «Светлые истории»). В категории «Студенческие фильмы» диплома удостоена картина «Искра» Валентины Набиулиной (УрГАХУ).

(УрГАХУ). В конкурсе дебютов «За детский взгляд» дипломом награждена Алина Хабарова с картиной «Куда уходят папы» («СНЕГА»).

с картиной «Куда уходят папы» («СНЕГА»). В номинации «Лучший фильм для детей» за «виртуозную анимацию» отмечена Анна Крицкая с фильмом «Мамина пуговка» («А-фильм»). «Мамина пуговка». Режиссёр Анна Крицкая