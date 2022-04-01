В сериале «Никто не узнает» на Первом канале снялся екатеринбургский актер

В сериале также прозвучат песни группы «Курара» -– конечно, с вокалом Олега Ягодина. Кадр из фильма «Никто не узнает», реж. А.Званцова

На Первом канале в понедельник, 4 апреля, состоится премьера сериала «Никто не узнает». Одну из главных ролей в картине исполняет ведущий актёр «Коляда-театра», заслуженный артист РФ, лидер группы «Курара» Олег ЯГОДИН.

«Никто не узнает» – драма о восьмерых друзьях, которые в свои 40 лет являются типичными представителями среднего класса. Несмотря на возраст, они в свободное от своих успешных карьер время гоняют в футбол, ходят большой компанией в кино, живут в своё удовольствие. Но всё меняется, когда Игорь (Кирилл Сафонов) переносит сердечный приступ, после сего решает завести ребёнка. Однако есть проблема – детей Игорь иметь не может. И ему приходит мысль, что отцом ребёнка может стать один из его друзей.

– Сериал о том, что все мы — чьи-то дети, каждому из которых рано или поздно приходится повзрослеть, чтобы справиться с ответственностью не только за свою жизнь, но и за жизни близких,– рассказывает режиссёр картины Алёна Званцова. – Раньше старость начиналось в 50, а теперь не раньше 70. В 45 люди ездят на мотоциклах, тусят и рожают. Как раз об этом картина, о «детях», о нас. Мир изменился, и мы играем по его правилам.

Актёрский состав подобрался любопытный – главные роли исполнили Евгения Брик и Кирилл Сафонов, Олег Ягодин, Виктория Исакова, Юрий Быков, Яна Сексте, Александр Робак, Арина Алтынова.

Свердловский актёр Олег Ягодин играет одного из друзей – запутавшегося в себе талантливого музыканта Германа, который собирается принять сан священника.

Для Олега Ягодина это пятый телевизионный сериал в карьере и уже 19-я картина в фильмографии. Кстати, в прошлом году актёр снялся в ещё одном сериале Первого канала – «Мосгаз. Западня», где сыграл роль бандита Черепа.

Кроме того, для Евгении Брик роль в картине «Никто не узнает» стала последней – актрисы не стало в феврале 2022 года. На проекте она работала вместе с мужем Валерием Тодоровским, продюсером сериала.

Драма, состоящая из 8 эпизодов, будет выходить на Первом канале после программы «Время».