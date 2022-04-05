Пошли по второму кругу

Российские кинотеатры по-прежнему несут убытки из-за отсутствия в прокате крупных релизов. Из-за последних событий кинокомпании Голливуда не прокатывают своё кино в России. Киноотрасль может потерять до 80 процентов планируемой выручки, а зрителям предлагают смотреть в прокате ретроспективы.
Из-за событий на Украине крупнейшие голливудские студии Universal, Warner Bros., Paramount, Disney, Sony приостановили своё сотрудничество с Россией. Ещё в марте из сетки премьер исчезли «Бэтмен», «Морбиус», а также пиксаровский мультфильм «Я краснею». Крупнейший релиз апреля – «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (производство и дистрибуция студии Warner Bros.) перенесён на неопределённый срок.
И это лишь часть релизов, которые решили не прокатывать в России. По предварительным подсчётам только в марте из-за отсутствия крупных голливудских премьер убытки кинотеатров составили около пяти миллиардов рублей. Уже на второй уик-энд прошлого месяца, как следует из отчёта Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), посещаемость сократилась с двух до одного миллиона зрителей.
На помощь пришёл «Брат»
Перед владельцами киносетей и прокатчиками встал другой вопрос – чем закрыть образовавшуюся пустоту в сетке сеансов. Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК), объединяющая более 2 600 экранов, уже выступила с заявлением, что количество и качество российских кинофильмов, выходящих в публичный прокат, не позволяет закрыть полную потребность в контенте.
Не секрет, что голливудские фильмы обеспечивали больше половины выручки. За прошлый год, например, российские картины собрали в прокате 10,4 млрд рублей – это 25,6 процента от всей выручки.
Из-за сложившейся ситуации в кинотеатры массово возвращают фильмы на повторный прокат. На момент написания статьи в Екатеринбурге можно посмотреть «Брата» и «Брата 2» (1997 и 2000 годы), «Холопа» (2019), «Движение вверх» (2017), «Батю» (2021), а также про «Уродов и людей» (1998), «Сквозь снег» (2013) и даже – «Служебный роман» Эльдара Рязанова, впервые показанный в октябре 1977 года.
«Мосфильм» уже предложил кинотеатрам прокатывать свой «золотой фонд» – 12 отреставрированных фильмов, подготовленных к повторному показу. Среди них, в частности, «Иваново детство», «Андрей Рублёв», «Зеркало», «Сталкер», «Курьер».
Но повторный прокат фильмов – вынужденная мера, которая вряд ли кардинально изменит ситуацию. В прошедшем марте, по данным ЕАИС, самыми кассовыми картинами стали «Анчартед: На картах не значится», выпущенный в прокат 10 февраля ещё до всех событий, а также российская премьера «Хочу замуж» и февральский релиз «Мистер Нокаут». Среди всех повторных релизов «Брат» занял девятое место (сборы – около 47 миллионов рублей за март).
Потери неизбежны
Ассоциация владельцев кинотеатров считает, что из-за санкций и отсутствия крупных релизов убытки могут составить до 80 процентов планируемой выручки. Ситуация ухудшается ещё и тем, что и крупные российские премьеры – «Капитан Волконогов бежал» и «Нуучча» – перенесли до подходящих времён. Релиз ожидаемой экранизации романа Виктора Пелевина «Ампир V» в конце марта также не состоялся.
Ранее студия Disney, которая занималась дистрибуцией отечественного фильма про боксёра Валерия Попенченко «Мистер Нокаут», должна была завершить показ картины в кинотеатрах 5 апреля. Однако теперь фильм будет прокатывать компания «Кинотайм», и уже известно, что релиз останется в кинотеатрах. Также как и «Анчартед», который сменит прокатчика.
Российской киноотрасли, вероятно, предстоит столкнуться с более серьёзным кризисом, чем пандемия. Уже сейчас участники рынка сходятся во мнении, что нужна государственная поддержка проката, иначе возможна и вовсе остановка кинопоказа.
АВК уже обратилась к председателю Правительства Михаилу Мишустину с предложением о выделении кинотеатрам субсидии по аналогии и по методике 2020 года. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил предложения по поддержке кинотеатров, включая введение для них моратория на платежи за использование авторской музыки в кино, если речь идёт о контрагентах из недружественных стран.
За прошлый год совокупные кассовые сборы кинопроката Российской Федерации составили 40,7 млрд рублей. Это меньше допандемийных значений. Но экспертами предполагалось, что стопроцентная заполняемость залов, а также громкие премьеры позволили бы в 2022 году собрать около 50 млрд рублей. Насколько сильно эта цифра будет ниже – вопрос без ответа.
ТОП-10 самых кассовых фильмов марта*
|Фильм
|Дата выхода в прокат
|Сборы за месяц (млн. рублей)
|«Анчартед: На картах не значится» (США)
|10 февраля
|371,6
|«Хочу замуж» (Россия)
|5 марта
|213,4
|«Мистер Нокаут» (Россия)
|23 февраля
|183,8
|«Финник» (Россия)
|24 марта
|173,1
|«Смерть на Ниле» (США/UK)
|10 февраля
|165,8
|«Лулу и Бриггс» (США)
|23 февраля
|130,9
|«Кролецып и Хомяк Тьмы» (Франция/Бельгия)
|23 февраля
|72,9
|«Наёмник» (США)
|10 марта
|47,9
|«Брат» (Россия)
|24 марта
|47,3
|«Лунные приключения» (Германия/Австрия)
|3 марта
|42,7
*Данные ЕАИС
- Опубликовано в №59 от 06.04.2022