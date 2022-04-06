«Одна шестая» Свердловской киностудии

Фестиваль запланирован с 1 по 7 августа 2022 года. Фото: Алексей Кунилов

Свердловская киностудия с 1 по 7 августа 2022 года проведёт первый Международный фестиваль дебютов евразийского континента «Одна шестая». Поддержку мероприятию окажет Министерство культуры Российской Федерации.

– Мы планируем большое индустриальное событие, начали подготовку, составляем сметы. Подбираем экспертов, которые будут работать на площадках, – рассказала генеральный продюсер Свердловской киностудии Ольга Ерофеева-Муравьёва. – Во время фестиваля пройдут два конкурса дебютных фильмов: международный и российский, также собираем деловую программу. Мы очень надеемся, что получится провести лабораторию для молодых актеров: собрать талантливых звездочек из театров и научить их специфике работы в кино.

Планируется, что в программу «Одной шестой» войдут игровые и документальные фильмы, а также состоятся показы анимационных картин. Заявки будут приниматься из России и зарубежных стран. На киностудии полагают, что география участников будет такова – Греция, Индия, Иран, Китай, Корея, Сербия. Кроме того, Свердловская киностудия хочет привлечь к работе организаторов и продюсеров других фестивалей, в частности, с ММКФ, екатеринбургской «Кинопробы» и челябинского «Предчувствия».

– Концепция «Одной шестой» предопределена самой географией: Урал – это граница между Европой и Азией, соответственно, и фокус наш будет на дебютантах евразийского континента, – пояснила директор фестиваля Анастасия Безрук.

Минкультуры России выделит фестивалю пять миллионов рублей. Решение было принято по итогам заседания экспертного совета по отбору организаций кинематографии, которое прошло в конце марта.

«Минкультуры России делает акцент на поддержку профессиональных мероприятий, способствующих притоку новых кадров в киноиндустрию», – говорится в сообщении ведомства. Всего было поддержано 53 проекта. Это кинофестивали, мастер-классы, семинары, конференции и средства на продвижение отечественных фильмов на фестивале стран БРИКС в Китае. Кроме «Одной шестой» в списке еще два уральских фестиваля. Это Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» (один миллион рублей) и Открытый фестиваль документального кино «Россия» (два миллиона рублей)