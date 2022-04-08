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Культура / Кино
8 апреля 2022, 17:40

Свердловчане выдвинуты на анимационную премию "Икар"

Кадр из фильма "10 000 безобразных пятен", режиссёр Дмитрий Геллер

Кадр из фильма "10 000 безобразных пятен", режиссёр Дмитрий Геллер

Церемония вручения Национальной анимационной премии "Икар" обычно проходила в День российской анимации — 8 апреля, но в нынешнем году в этот день объявили номинантов, а победителей назовут 5 июня. Среди претендентов на награду — екатеринбургские авторы и режиссёры с уральскими корнями.

Так, сразу с двумя картинами в номинации "Дело" на премию выдвинут Максим Куликов (интервью с ним вышло во вчерашнем номере "ОГ"). Режиссёр екатеринбургской студии "Светлые истории" номинирован за анимационный фильм "Левайс" и за работу "До темноты" в соавторстве с Павлом Погудиным.

В четырёх категориях на "Икар" заявлен фильм Зои Трофимовой "Синий лев". Этот режиссёр родом из Свердловска, училась на театрально-декорационном отделении Свердловского художественного училища, а в 1988 году пришла на Свердловскую киностудию. С 1997 года живёт и работает во Франции. За картину "Синий лев" в конце марта Зоя Трофимова была удостоена Гран-при Суздальского фестиваля анимации.

На звание лучшего режиссёра претендует Дмитрий Геллер за фильм "10 000 безобразных пятен". Он тоже родился в Свердловске, начинал карьеру в творческо-производственном объединении при Свердловской киностудии. Сейчас живёт и работает в Москве. "10 000 безобразных пятен" — картина российско-китайского производства, это история про двух художников, которые давно не встречались и теперь направляются друг к другу.

В категории "Полный метр" представлены картины "Ганзель, Гретель и Агентство Магии", "Плюшевый Бум!" и "Три богатыря и конь на троне".

Всего премия "Икар" будет вручена в 14 номинациях.

Областная газета Свердловской области

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