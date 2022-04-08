Свердловчане выдвинуты на анимационную премию "Икар"

Кадр из фильма "10 000 безобразных пятен", режиссёр Дмитрий Геллер

Церемония вручения Национальной анимационной премии "Икар" обычно проходила в День российской анимации — 8 апреля, но в нынешнем году в этот день объявили номинантов, а победителей назовут 5 июня. Среди претендентов на награду — екатеринбургские авторы и режиссёры с уральскими корнями.

Так, сразу с двумя картинами в номинации "Дело" на премию выдвинут Максим Куликов (интервью с ним вышло во вчерашнем номере "ОГ"). Режиссёр екатеринбургской студии "Светлые истории" номинирован за анимационный фильм "Левайс" и за работу "До темноты" в соавторстве с Павлом Погудиным.

В четырёх категориях на "Икар" заявлен фильм Зои Трофимовой "Синий лев". Этот режиссёр родом из Свердловска, училась на театрально-декорационном отделении Свердловского художественного училища, а в 1988 году пришла на Свердловскую киностудию. С 1997 года живёт и работает во Франции. За картину "Синий лев" в конце марта Зоя Трофимова была удостоена Гран-при Суздальского фестиваля анимации.

На звание лучшего режиссёра претендует Дмитрий Геллер за фильм "10 000 безобразных пятен". Он тоже родился в Свердловске, начинал карьеру в творческо-производственном объединении при Свердловской киностудии. Сейчас живёт и работает в Москве. "10 000 безобразных пятен" — картина российско-китайского производства, это история про двух художников, которые давно не встречались и теперь направляются друг к другу.

В категории "Полный метр" представлены картины "Ганзель, Гретель и Агентство Магии", "Плюшевый Бум!" и "Три богатыря и конь на троне".

Всего премия "Икар" будет вручена в 14 номинациях.