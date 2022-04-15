Павел Деревянко: «Для меня Витя Людоед как недосягаемый характер и сущность человека. Я таким никогда не буду. Но оттого мне так интересно было к этому прикоснуться, его сыграть». Фото: Кадр из фильма «Подельники»/Кинокомпания «Централ Партнершип»

В широкий прокат вышел дебютный игровой фильм свердловского режиссера Евгения ГРИГОРЬЕВА «Подельники». Это история про уральскую глубинку, где мальчик хочет отомстить за убийство отца. И все вокруг знают, кто реальный злодей, но живут по своим законам. Актёр Павел ДЕРЕВЯНКО впервые воплощает на экране абсолютное зло.

«Подельников» впервые представили в основной программе 32-го «Кинотавра». Павлу Деревянко тогда жюри отдало приз за лучшую мужскую роль, обделив его партнёра по картине Юру Борисова, который сыграл в пяти фильмах сочинского фестиваля. Позднее Павлу Деревянко отдали награду и российские кинокритики на премии «Белый слон» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

Для режиссера фильма и креативного продюсера Свердловской киностудии Евгения Григорьева «Подельники» – игровой дебют. Его документальные картины, в частности, «Про рок», получали призы, отмечались на фестивалях, но к полнометражному игровому кино Евгений Григорьев пока не приступал. Замысел картины родился почти десять лет назад и, по словам режиссера, «нам нужно было время, чтобы все сложилось».

Сюжет фильма, как гласит титр в начале, основан на реальной истории. В трескучий мороз на крохотном «пазике» едет в родную деревню где-то в Пермском крае бывший биатлонист Петя (Юра Борисов) вместе со своей «женой-декабристкой» Настей (Лиза Янковская). Случай сталкивает их с Витей Людоедом (Павел Деревянко) – косматым охотником и рыбаком, с наколками на руках, рюмкой за пазухой и собакой по кличке Тайга. Витя, как выясняется, ещё и сосед молодой пары. В первую же ночь попойка в его доме заканчивается убийством, а Петя видит, как мужика Саню выносят из дома. И вся деревня знает – убил Людоед, но в тюрьму садится другой.

Это не спойлер, не раскрытие ключевой сцены фильма, а завязка. С молчаливым согласием местных жителей и участкового не согласен сын убитого десятилетний Илья (Ярослав Могильников), у которого теперь одна цель – отомстить Людоеду. Его сообщником становится Петя, который обещает научить стрелять из биатлонной винтовки и покончить с этим делом.

Спортивный инвентарь, конечно, вполне «чеховское» ружье – раз показано, значит – выстрелит. Вопрос только в кого и когда. «Подельники» при довольно «чернушной» завязке превращаются в детектив. Правда, найти нужно не убийцу, а справедливость.

А где ее искать? Деревушка – часть огромного мира, но закрывшись от него за лесами и горами, она сформировала свои законы, свои правила и порядки. Людоеда боятся, за ним сила, а следовательно, и правда. Убиенный Саня вроде как «поступил не по понятиям», за это и поплатился. И все всё понимают, но «dura Lex, sed Lex» – закон суров, но это Закон. «Закон здесь – тайга», – говорит Людоед. В его образе воплотилось что-то мифологическое. Павел Деревянко, пожалуй, впервые в своей актерской карьере достает из себя новый, совершенно незнакомый ни зрителю, ни даже самому себе образ. Он как огромный медведь, только в человеческом обличье. Страшный и сильный, но при этом где-то в глубине улавливается, как ни странно, что-то притягательное. Как опасное животное, которого боишься, но и погладить хочется.

У страха, конечно, глаза велики, но в них никто не хочет заглянуть. Молчание – золото. Убил-то, конечно, Витька Людоед, но свидетель – тоже соучастник, если нем как рыба. И молчит здесь не только Петя. Соучастники – вся деревня. Они также и подельники. Даже приезжая Настя, которая поначалу не принимает такой расклад, но в итоге постепенно соглашается со страшными правилами игры – выбора, кажется, нет.

Евгений Григорьев пояснял, что для него важно было показать ситуацию жизненного тупика, в который попасть может каждый, а вот найти из него выход… Цепь зла хочет разорвать ребенок, десятилетний мальчик, пока еще не понимающий эти законы, но интуитивно уловивший их суть – око за око. И как бы ни пытался Петя уберечь мальчишку от этих мыслей, в итоге он сам понимает, что справиться с медведем можно только силой. «Какое время на дворе – таков мессия». Слова Андрея Вознесенского тут можно применить так: какой хозяин – такая и тайга.

«Подельники», повторимся, игровой дебют Евгения Григорьева, но документальность здесь – важный прием. Режиссер в какой-то момент как бы отстраняется от персонажей плохих и не очень, документируя происходящее. Ситуацию, в которой оказались герои. Бремя тяжелого выбора застывает, как дым в морозном воздухе, и непонятно, что дальше – то ли реально убивать злодея, то ли бежать из этого мира, то ли забыть и молча терпеть. Или простить его?

И не по силам сделать этот выбор десятилетнему мальчику. Коллективный выбор – молчать, превращается в коллективный выбор – действовать. Только так ходят на охоту на большого зверя и только так его убивают. А вслед за рассеявшимся дымом от ружей приходит понимание, что жить по законам справедливости можно в любом мире. Даже в самом жестоком.

Факты Съемки картины проходили в поселке Кын Пермского края, где актеры жили два месяца – такое условие поставил режиссер проекта. Некоторые сцены сняты при температуре минус 40 градусов по Цельсию.

Павел Деревянко прошел пробы с третьего раза. «Я пришел на пробы, сказал: «Ребят, сценарий (Евгения Григорьева и Нины Беленицкой. – Прим. «ОГ» )классный, но это не я. Но раз я пришел – давайте попробуемся». Первая проба прошла ужасно. Я говорю: «Жень, можно я еще приду?» Он говорит: «Конечно, приходи». Это было чуть лучше, но тоже хреново. Я говорю: «Ребят, можно я приду третий раз?» Ну тут они обалдели, как мне Женя потом рассказал. Но ответил: «О'кей, приходи». И на третий раз я сделал обычные пробы, но показал такую оценку персонажа, что меня утвердили», – цитирует Павла Деревянко кинокомпания «Первое кино».

)классный, но это не я. Но раз я пришел – давайте попробуемся». Первая проба прошла ужасно. Я говорю: «Жень, можно я еще приду?» Он говорит: «Конечно, приходи». Это было чуть лучше, но тоже хреново. Я говорю: «Ребят, можно я приду третий раз?» Ну тут они обалдели, как мне Женя потом рассказал. Но ответил: «О'кей, приходи». И на третий раз я сделал обычные пробы, но показал такую оценку персонажа, что меня утвердили», – цитирует Павла Деревянко кинокомпания «Первое кино». Второго главного героя – школьника Илью, которого сыграл Ярослав Могильников, представители кинокомпании случайно увидели в кафе в Лысьве и пригласили сниматься.

Художественным руководителем картины стал екатеринбургский режиссер Алексей Федорченко.