Война с киноаппаратом

«Первый Оскар» стал лидером кинопроката в России и СНГ в прошедший уик-энд. Он собрал 32 миллиона рублей. Фото: Кинокомпания «Централ Партнершип»

В российский прокат вышел фильм Сергея МОКРИЦКОГО «Первый Оскар». Это история фронтовых кинооператоров, снявших документальную ленту «Разгром немецких войск под Москвой». Впоследствии картина впервые в Советском Союзе была удостоена премии «Оскар».

Российские кинематографисты в преддверии праздника Победы все чаще обращаются к историям Великой Отечественной войны. В последние годы на экранах – подвиг летчика Михаила Девятаева, побег из концлагеря Александра Печерского, еще однаэкранизация истории Алексея Маресьева. Впереди – картина «1941. Крылья над Берлином» про полк полковникаЕвгения Преображенского.

Вот и история про первый «Оскар». Страница в отечественном кинематографе яркая, но сейчас уже не столь известная. А группа операторов тогда совершила настоящий подвиг. Решение снимать бои под Москвой принял сам Иосиф Сталин. В съемках задействовали операторов Центральной студии кинохроники. В титрах указаны 16 фамилий, но их было больше. Снимали саму оборону Москвы, город, разрушенные и сожженные деревни, пленных и убитых. К концу декабря 1941 года часовая картина была готова.

В газете «Уральский рабочий», в марте 1942 года, была опубликована афиша «Разгрома немецких войск под Москвой». Премьера фильма состоялась в Свердловске 4 марта Фото: "Уральский рабочий"

Однако «Первый «Оскар» не является «фильмом о фильме». То есть процесс создания ленты тянется как нить сюжета, сшивая куски, но фокус на операторах. Главных героев – всего два, и оба вымышленные. Образы, наверное, собирательные, но ни Льва Альперина (Антон Момот), ни Ивана Майского (Тихон Жизневский) в реальности не существовало. Оба – студенты ВГИКа, и вместо эвакуации в Алма-Ату выбрали другой путь – снимать войну.

А как ее снимать? В реальности даже опытные операторы не знали как это делать. В фильме два молодых парня, к тому же влюбленных в одну девушку, мыкаются с тяжелой аппаратурой в поисках подходящей фактуры. И впервые оказавшись на передовой, они неловко ставят камеру в момент ожесточенного боя, даже не задумываясь о собственной безопасности. Чуть обжившись на фронте, каждый из них хочет пойти своим путем – один снимать уже спокойную «постановку», а второй реальность, какой бы суровой и страшной она ни была.

Альперин ищет неподдельных эмоций, Майский конструирует подходящие кадры. Два совершенно разных подхода на одной дороге правды, но с разных концов. Война, сломавшая судьбы двух молодых людей с камерами и метрами пленки, поставит их перед вопросом. Должен ли оператор, хроникер становиться участником страшных событий или его задача, стиснув зубы, снимать происходящее? За что хвататься в нужный момент: за камеру или за кобуру? С какой бы стороны киноаппарата ты ни стоял, выбор все равно сделать придется.

«Первый «Оскар» – фильм о том, что даже оператор на войне в конце концов тоже воюет. И не только за свою жизнь, но и за правду или за возможность эту правду показать. Кадры, добытые на самой линии фронта, так впечатлят продюсера Дэвида Селзника, что тот убедит остальных академиков организовать на «Оскаре» новую номинацию – «За лучший документальный фильм». В фильме это параллельный сюжет из солнечного Лос-Анджелеса, проложенный в противовес снежным полям где-то под Москвой. Селзнику предстоит убедить ЛуисаМайера организовать номинацию, но уже в начале фильма понятно, что в этой истории будет хеппи-энд.

Кадр из фильма «Разгром немецких войск под Москвой». Фото: Кадр хроники

На самой войне счастливый финал ждал далеко не всех. Многие кинооператоры не вернулись с фронта, выполняя свой долг. Но фильм, к сожалению, сфокусирован на конфликтах времени, а не на личностях. В остальном «Первый «Оскар» свою мемориальную миссию выполняет. Нужно лишь отдавать отчет, что за каждым кадром той реальной хроники стоял человек и была своя история. Но как и фокус на объективе камеры, так и персонажей можно размыть. Забывать их только не надо.

Свердловский след В титрах фильма «Разгром немецких войск под Москвой» указано 16 операторов. Один из них – Теодор Бунимович (22 июля 1908–29 мая 2001). В 1928-м он окончил Государственный кинофототехникум (ГТК) в Ленинграде и с тех самых пор стоял за объективом камеры. В киногруппе Западного фронта оказался в сентябре 1941 года. За работу над лентой был удостоен Сталинской премии. Теодор Бунимович Фото: Музей ЦСДФ После окончания войны Теодор Бунимович работал на Свердловской киностудии. С 1953 по 1956 год он трудился в цехе кинохроники. О его пребывании в Свердловске известно крайне мало. – Фамилия эта тогда была на слуху, – рассказал «ОГ» оператор Владислав Тарик, который пришёл на Свердловскую киностудию в 1958 году. – Но я не был знаком с ним. Сейчас уже и спросить не у кого: из цеха кинохроники никого нет в живых. А вот режиссёра фильма «Разгром немецких войск под Москвой» – Илью Копалина - несколько раз я видел и общался с ним. Вообще, Свердловская киностудия в те времена была большой семьей, но те, кто работал в цехе кинохроники, держались как-то обособленно. На Свердловской киностудии Теодор Бунимович снимал хронику. В списке его работ – » Пути и путевое хозяйство», «Хозяин поезда», «Уход за пропавшими культурами». В 1956 году он перешел в «Союзмультфильм» и в Свердловск больше не возвращался. И, судя по списку дальнейших работ, из кинохроники он также ушел. На «Союзмультфильме» Бунимович выступал оператором на таких известных работах, как «Чебурашка», «Тайна третьей планеты», «Петя и волк».

Оскар: кто еще «Разгром немецких войск под Москвой» получил «Оскар» в 1943 году. В номинации было представлено 25 документальных лент (как полнометражных, так и короткометражных), из них специальных призов были удостоены четыре. Церемония вручения в 1943 году прошла 4 марта. «Оскар» тогда был сделан из гипса. Награду вручили Леониду Антонову – представителю советской миссии кинопроизводства. По окончании войны все временные награды были заменены металлическими, но по каким-то причинам советский «Оскар» так и не заменили. Позже успехи свердловчан на «Оскаре» будут связаны только с анимацией. В 1982 году после ВГИКа по распределению на Свердловскую киностудию приехал мультипликатор Александр Петров. Александр Петров получил "Оскар" в 2000 году. Фото: Скриншот с видео: "The 72nd Academy Awards"/oscars.org Первую номинацию он получил за фильм «Корова» в 1990 году еще как работник нашей киностудии. Через шесть лет – в 1996 году – на «Оскар» вновь отправится свердловчанин – Алексей Харитиди. Номинирован был его трехминутный мультфильм «Гагарин», но премию он в итоге не получил. Через два года в Лос-Анджелес вновь поехал Александр Петров с мультфильмом «Русалка» (тоже номинация), а ещё через два года, в 2000-м, случилось главное событие для постсоветской анимации – картина «Старик и море» Александра Петрова получила долгожданный «Оскар». На данный момент это последняя российская работа, удостоенная этой премии.