В прокат выходят три отреставрированных фильма Владимира Хотиненко

Владимир Хотиненко. Фото: Алексей Кунилов

В кинотеатрах с 5 мая стартуют показы отреставрированных версий фильмов Владимира ХОТИНЕНКО, который начинал карьеру на Свердловской киностудии. В повторный прокат выходят три картины режиссера — "Зеркало для героя" (1987), "Макаров" (1993) и "Мусульманин" (1995).

Известные киноработы Владимира Хотиненко в формате 4 К отреставрировали специалисты Госфильмофонда России под кураторством самого режиссера. Повторный прокат приурочен к 70-летию Владимира Хотиненко, юбилей он отпраздновал 20 января.

— О таком оставалось только мечтать! Ведь плёнка со временем теряет свои качества, а зрительский глаз требует, скажем так, большей остроты. Ретроспектива эта актуальна как никогда. Кино носит буквальный характер, оно фиксирует время, оно не абстрактно. Поэтому связь времён — это всё и есть кино, — отметил Владимир Хотиненко.

Картина "Мусульманин" в 1996 году выдвигалась от России на премию "Оскар".

Досье: Владимир ХОТИНЕНКО родился 20 января 1952 года в Славгороде. В 1976 году окончил Свердловский архитектурный институт. В 1978-1982 годах — художник-постановщик на Свердловской киностудии. Первая картина — "Один и без оружия" — вышла в 1984 году на Свердловской киностудии. Всего же снял более 20 картин. Народный артист РФ.