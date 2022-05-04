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4 мая 2022, 15:17

Кабмин России выделил 5,5 млрд рублей на поддержку отечественного кинематографа

Кинотеатр

На эти средства планируют снять более 160 новых фильмов. Фото: Алексей Кунилов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5,5 млрд рублей на поддержку отечественной киноиндустрии. На эти средства планируют снять более 160 новых фильмов.

Речь идет как о полнометражных картинах для массового зрителя и семейного просмотра, короткометражках, неигровом кино, так и о дебютных работах начинающих режиссеров.

"Уверен, что новые российские картины найдут своего зрителя, в том числе среди молодежи. Тем более что билеты на отечественные фильмы теперь можно приобретать благодаря и “Пушкинской карте”, что также станет весомой поддержкой для нашей киноиндустрии", — передает слова Михаила Мишустина пресс-служба правительства.

Всего в 2022 году на поддержку российского кинематографа предусмотрено еще более 9 млрд рублей. С учетом дополнительных средств, на финансирование отечественной киноиндустрии будет выделено 14,5 млрд рублей.

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Областная газета Свердловской области

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