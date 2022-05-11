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Культура / Кино
11 мая 2022, 15:27

Свердловская киностудия запускает второй поток бесплатной киношколы

съемочная группа

Главная задача киношколы — обучить специалистов второго состава съемочной группы. Фото: Алексей Кунилов

12 мая стартует второй поток в киношколе Свердловской киностудии. Обучение проходит бесплатно.

В первом потоке (проходил в 2021 году) были организованы курсы для осветителей, механиков камеры, ассистентов художника по гриму и ассистентов художника-постановщика. Теперь же будут обучать будущих специалистов по цифровым изображениям DIT, вторых режиссеров, линейных продюсеров, ассистентов по реквизиту и ассистентов художника по костюмам.

"Мы видим большой спрос на такое обучение. В этом году наши курсы пройдет 91 студент, а в совокупности на двух потоках школы киностудия обучит 165 человек", — отметила руководитель департамента образовательной деятельности Свердловской киностудии Екатерина Самарина.

Главная задача киношколы — обучить специалистов второго состава съемочной группы, сообщает пресс-служба киностудии. Проект поддерживает Минкультуры РФ.

"Одна из главных задач, которая стояла перед нашей командой при перезапуске киностудии — подготовить кадровый резерв для кинопроизводства. Надеюсь, что к концу лета на студии появится полный "боекомплект" из людей, которые могут снимать фильмы", — рассказала генеральный продюсер Свердловской киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева.

О том, что Свердловская киностудия открыла бесплатные спецкурсы для ликвидации дефицита кадров, "Облгазета" писала в июле прошлого года. На первом образовательном потоке отучились 74 человека. Сейчас они задействованы в текущих кинопроектах.

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Областная газета Свердловской области

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