Второй поток киношколы на Свердловской киностудии запущен

Виктор Шадрин. Фото: Павел Ворожцов

В екатеринбургском кинотеатре "Салют" дали старт второму потоку киношколы Свердловской киностудии. Обучение будет проходить бесплатно.

На втором потоке будут обучать специалистов по цифровым изображениям DIT, вторых режиссеров, линейных продюсеров, ассистентов по реквизиту и ассистентов художника по костюмам. Отбор прошел 91 человек.

— Здорово, что второй курс школы кино состоялся. За это еще раз спасибо Министерству культуры Российской Федерации. Огромная благодарность тем, кто подал заявки и прошел отбор. Спасибо за доверие, за то, что поверили, что на Свердловской киностудии работает настоящая школа кино, после которой можно попасть на съемочную площадку. Зачем мы сделали школу? Чтобы лучшие работали вместе с нами над созданием кино, — отметил на открытии второго потока киношколы генеральный директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин.

Напомним, что в 2021 году на Свердловской киностудии были организованы курсы для осветителей, механиков камеры, ассистентов художника по гриму и ассистентов художника-постановщика. Выпускниками первого потока стали 74 человека.

— Правительство Свердловской области поддерживает те процессы, которые происходят на Свердловской киностудии, — сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. — И мы неоднократно обсуждали с губернатором Евгением Куйвашевым, что на сегодняшний день одна из самых главных проблем в кино — отсутствие тех самых кадров, которые и обеспечивают кино как индустрию. Это серьезное производство, в котором принимает участие широкий перечень специалистов. Поэтому я рад, что у нас начинается новый учебный цикл киношколы.