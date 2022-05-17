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Культура / Кино
17 мая 2022, 10:37

В России выпустят первый сериал по сценарию нейросети

инновационный ситком "Сидоровы"

Над проектом работает телеканал СТС совместно со студентами-программистами. Фото: афиша ситкома "Сидоровы"

В России снимают инновационный ситком "Сидоровы". Сценарий к проекту написала нейросеть.

"Сериал расскажет про типичную российскую семью, члены которой вдруг осознают, что их жизнь оторвана от реальности. Они не покидают своей квартиры, слышат закадровый смех и попадают в странные анекдотичные ситуации. Осознав, что они персонажи ситкома, Сидоровы стремятся из него выбраться", — рассказали о задумке в пресс-службе VK.

Над проектом работает телеканал СТС совместно со студентами-программистами. Пилотная серия выйдет на платформе VK Видео.

Отмечается, что сценарий был написан нейросетью. Чтобы задать алгоритмы, максимально приближенные к написанию киносценария, в искусственный интеллект были загружены популярные сериалы СТС.

В результате нейросеть смогла самостоятельно генерировать основные структурные элементы, в том числе время и место действия, имена героев, реплики, ремарки. Однако на финальной стадии сценарий все же проходит через редактора, который может внести правки.

Областная газета Свердловской области

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