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Культура / Кино
19 мая 2022, 15:57

Открытый фестиваль документального кино "Россия" в этом году принимает заявки до 15 июля

фестиваль "Россия"

Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге продолжается прием заявок на участие в XXXIII Открытом фестивале документального кино "Россия". В этом году смотр пройдет в столице Урала и других городах Свердловской области в традиционные даты — с 1 по 6 октября.

Отборочная комиссия ждет картины документалистов России и постсоветского пространства до 15 июля 2022 года. К участию в конкурсе допускаются документальные фильмы, созданные в 2021–2022 годах, но не ранее 1 июня 2021. На фестиваль могут заявиться кино- и телекомпании, независимые продюсеры и любые обладатели авторских прав на представляемые фильмы.

Организаторы отмечают, что ежегодно "Россия" получает более 500 заявок. К рассмотрению допускаются фильмы, не заявлявшиеся ранее на конкурс фестиваля. Кроме того, картины не должны содержать пропаганду насилия, национальной, расовой и религиозной нетерпимости, оскорбление нравственных чувств человека.

Напомним, что в прошлом году главный приз смотра достался картине "Дальний план" режиссера Владимира Головнева. Интервью с ним можно прочитать здесь.

Фестиваль "Россия" проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ.

Областная газета Свердловской области

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