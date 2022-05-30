Стриминговый кинотеатр Netflix отключил серверы в России

Онлайн-кинотеатр планировал покинуть РФ с начала марта в связи с проведением военной спецоперации на Украине. Фото: логотип Netflix

Представители стримингового сервиса Netflix сообщили об отключении серверов в России. Онлайн-кинотеатр планировал покинуть РФ с начала марта в связи с проведением военной спецоперации на Украине.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP, компания не могла покинуть российский рынок, так как дожидалась окончания платежного цикла — пока не закончится действие всех ранее оформленных в России предоплаченных подписок.

Напомним, что пользователи начали жаловаться на работу Netflix еще 27 мая. Тогда зрители не могли получить доступ к сервису ни через мобильное приложение, ни через смарт-ТВ, ни через веб-версию. При этом в онлайн-кинотеатр можно было зайти с включенным VPN. Роскомнадзор прокомментировал ситуацию, сказав, что не имеет к этому никакого отношения.

Ранее "ОГ" писала об уходе с российского рынка бренда одежды Marks & Spencer и McDonald's.