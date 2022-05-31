35 площадок области присоединились к Фестивалю анимации имени Бориса Дёжкина

Кадр из фильма "Зима в Простоквашино"

Завтра, в День защиты детей, в регионе стартуют показы VII Фестиваля российской анимации имени Бориса ДЁЖКИНА. В афише – классика и новинки отечественной анимации, среди которых четыре фильма свердловских режиссеров.

В этом году смотр посвящен 100-летию со дня рождения мультипликатора Александра Винокурова - художника-постановщика таких советских рисованных картин, как: «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Зима в Простоквашино» и сериала «Маугли». Перед каждым показом зрителям предложат короткий видеоролик о знаменитом аниматоре.

Всего организаторы проекта подготовили четыре часовые программы, разбитые по возрастным категориям. Что касается современных работ свердловских авторов, то гости фестиваля смогут познакомится с фильмами студии «Урал Синема» – Натальи Фатих («Ворона») и Марии Железновой («Мой комбез»), с картиной студентки УрГАХУ Пелагеи Генераловой («Звездный улов») и с работой студии «А-фильм» Анны Крицкой («Мамина пуговка»). Последний мультфильм, кстати, в этом году был отмечен на Суздальском фестивале в номинации «Лучший фильм для детей» за «виртуозную анимацию».

Показы Фестиваля российской анимации имени Бориса Дёжкина традиционно проходят по всей стране. В Свердловской области к смотру присоединилось 35 площадок, включая 16 кинозалов, открытых в рамках национального проекта «Культура». Организаторы ждут юных зрителей с 1 по 3 июня в Нижнем Тагиле, Верхотурье, Карпинске, Камышлове, Асбесте, Тавде, Краснотурьинске, Первоуральске и других городах. В Лесном фестиваль пройдет под открытым небом – в Парке культуры и отдыха, а в Артинском районе фильмы покажут сразу на 12 площадках.

В Екатеринбурге сеансы состоятся в Свердловском областном фильмофонде – 2 и 3 июня в 16:30. Вход бесплатный.

Справка: Борис Дёжкин – один из основоположников отечественной школы мультипликации, участвовавший в создании мультфильмов «Чиполлино», «Необыкновенный матч», «Шайбу, шайбу!», «Матч-реванш», «Приходи на каток» и других.