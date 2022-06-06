Синий лев с уральскими корнями покорил «Икар»

Кадр из фильма "Синий лев", режиссёр Зоя Трофимова

В Москве, в театре «Школа современной пьесы», объявили лауреатов самой престижной отечественной анимационной премии – «Икар». Она проводится восемь лет, и ежегодно среди соискателей представлены наши режиссеры или авторы с уральскими корнями. На этот раз награды удостоена уроженка Свердловска – Зоя ТРОФИМОВА, победившая в номинации «Лучший персонаж» с картиной под названием «Синий лев».

По-своему очень симпатичный и необычно выглядящий Синий лев сначала полюбился зрителям Суздальского анимационного фестиваля, где Зоя Трофимова получила Главный приз. Теперь пришел черед комплиментов от профессионального сообщества, ведь премия «Икар» – это как раз признание именитых коллег по цеху.

Мультфильм «Синий лев» – история о том, как деревенский мужичок спас из реки котенка, а тот подрос и оказался львом. Царь зверей доброту не забыл – помогал спасителю по хозяйству, а потом они и вовсе стали настоящими друзьями. Вот только соседи побаивались экзотического зверя и выжили обоих из деревни. Так Синему льву вместе с мужиком пришлось отправиться в дальнее путешествие, искать счастье на чужбине.

Интересно, что, упоминая уральские корни, мы имели в виду не только режиссера Зою Трофимову, но и ее персонажа, ведь эта анимационная картина создавалась в стиле урало-сибирской росписи. Тем, кто бывал в Нижнесинячихинском музее-заповеднике деревянного зодчества, данный стиль хорошо известен: оранжевый фон, яркие двухмазковые цветы с разбелом в середине. Более того, мастера урало-сибирской росписи частенько рисовали животных и птиц, в том числе и экзотических: павлины, цапли-фазаны, верблюды и львы. Вот откуда появился весьма оригинальный персонаж. Ну а цвет – как раз именно красные и синие тона характерны для уральской росписи.

Досье «ОГ» Зоя Трофимова работает на студии IMAKA FILMS и во Францию перебралась еще в 1997 году. Родилась Зоя Трофимова в Свердловске, где также училась на театрально-декорационном отделении Свердловского художественного училища. В 1988 году пришла на Свердловскую киностудию. Позже были ВГИК и работа на московской студии «Пилот».