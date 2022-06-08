Путевка во ВГИК от Сергея Безрукова

Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбург приехал народный артист России, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей БЕЗРУКОВ. Вчера на сцене Дворца молодежи был сыгран спектакль «Дядя Ваня», где Сергей выступил еще и в качестве режиссера. Но только гастролями визит артиста на Средний Урал не ограничился, 7 июня на Свердловской киностудии Сергей Безруков провел кастинг на свой первый курс во ВГИК.

В беседе с корреспондентом ТАСС Сергей Безруков признался, что о собственном актерском курсе подумывал давно, поскольку с приходом в Губернский театр активно работает как режиссер-педагог, да и на различных фестивалях часто проводит мастер-классы для студентов театральных вузов. В этом году все совпало – ему позвонили из ВГИКа с предложением набрать курс в свою мастерскую.

А чтобы не пропустить самых талантливых (ведь далеко не все могут позволить себе поехать поступать в Москву), Сергей Безруков не стал ограничиваться прослушиваниями в столице, решив провести кастинги в нескольких крупных городах, которые находятся в его гастрольном графике. Так, в следующий отборочный тур уже принята абитуриентка из Архангельска, двое – из Ростова-на-Дону, впереди – прослушивания в Новосибирске.

Что касается Екатеринбурга, то предварительно просмотрев заявочные анкеты, организаторы пригласили на встречу с мастером сорок человек (22 девушки и 18 юношей), возрастной ценз – от 16 до 19 лет. Сколько из них в итоге понравились Сергею Безрукову и были приглашены на следующий этап, станет известно позднее.

Участникам предлагалось подготовить стихотворение, отрывок из прозы и песню. Как рассказал на кастинге сам Сергей Безруков, ему не нужно было, чтобы ребята пытались как-то особенно его удивить, можно просто рассказать какую-то историю и при этом раскрыться, главное, быть искренним.

Фото: Полина Зиновьева

Есть еще один любопытный момент, созвучный тому, что сейчас происходит на самой Свердловской киностудии. Сергей Безруков отметил, что для него во время обучения важно будет уделить внимание универсальности артистов – и для театра, и для кино. Напомним, что режиссеры и продюсеры Свердловской киностудии в последнее время столкнулись с тем, что в нашем регионе много талантливых театральных артистов, но при этом лишь единицы умеют работать в кадре, из-за чего актеров на новые проекты приходится подбирать, как правило, в столице.

Кстати, на Свердловской киностудии Сергей Безруков снимался в картине «Золото», и очень рад тому, что на киностудии случился перезапуск, ведь есть надежда, что теперь снимать кино в нашем регионе будет гораздо проще.

– Да, я имел здесь опыт работы над фильмом «Золото». Судьба у него сложная, четыре серии так и не вышли, хотя озвучивали мы именно столько. Но отзывы были хорошие, и я работал с удовольствием. Нужны ли такие студии, как ваша, стране? Ну а как же?! Я все жду, когда заработает Ялтинская киностудия, ведь это все те самые киностудии, которые выдавали очень интересные проекты и фильмы, которые до сих смотрят и любят. Сериалы «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов» и так далее. Это золотой фонд нашего советского и российского кино, – говорит Сергей Безруков. – При наличии здесь очень хорошей команды можно будет тоже снимать замечательное кино и сериалы. Ведь тогда не придется вести все из Москвы, что очень дорого. Потому что локации есть, пожалуйста… Еще необходимы качественная техника, люди, персонал, все, что касается организации.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева