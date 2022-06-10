Пореченков в роли Карполя

«Уралочка» была первой командой России, которая стала играть не в шортах, а в юбках. «Чайки» и тут скопировали свердловчанок. Фото: «Марс Медиа Энтертейнмент»

Телеканал «Россия 1» анонсировал выход сериала «Чайки». Это история про женскую волейбольную команду, которую возглавляет эксцентричный тренер Максим ТОПОЛЬ. По словам исполнителя этой роли актера Михаила ПОРЕЧЕНКОВА, прообразом персонажа стал легендарный наставник свердловской «Уралочки» Николай КАРПОЛЬ.

Николай Карполь, тренируй он где-то в Америке, уже давно бы стал героем полноценного фильма. Или, как сейчас делают, документального сериала, например, на «Netflix». Сценарий – готовый, историй – хоть отбавляй. Последний сезон с «Уралочкой» чего стоит. Но легенда волейбола пока становится героем выпусков на телевидении (да и то – к юбилейным датам) и небольших документальных картин. Как, например, «Воспитать чемпиона» 2013 года.

В этот раз компания «Марс Медиа Энтертейнмент», по заказу телеканала «Россия 1», решила снять сериал про женский волейбол. По сюжету «Чайка» – это женская волейбольная команда из Калининграда (и как тут не вспомнить события последнего финала Суперлиги против «Локомотива» и «Уралочки»?). Ее вынужденно возглавляет тренер Максим Тополь. Человек со сложным характером. Ему нужно одно – привести команду к чемпионству.

Судя по материалам, Максим Тополь, чья фамилия как-то подозрительно созвучна с фамилией Карполь, решает свою задачу всеми возможными методами. Он жесткий, резкий, со своими подопечными не церемонится.

– Эта история меня заинтересовала сразу, как только про нее услышал, – рассказал Михаил Пореченков, который играет Максима Тополя. – Одно то, что прообразом моего персонажа при написании сценария стал знаменитый советский и российский волейбольный тренер Николай Васильевич Карполь, которого знаю, видел его игры, – крайне интересная актерская задача. Мне очень нравится роль Максима Тополя, тренера женской команды «Чайки», я ее чувствую, понимаю. Такой резкий, честный, прямолинейный, увлеченный своим делом человек, который привык всегда добиваться поставленных целей. И теперь перед ним задача – вывести команду в чемпионы страны.

Михаилу Тополю предстоит разобраться не только в себе, но и с проблемами своих подопечных. Главное сопротивление – с 11-м номером команды – нападающей Лерой, которую играет Равшана Куркова.

– Интересная роль, требующая серьезной подготовки, хороший сценарий, замечательные партнеры, – цитирует «Марс Медиа» актрису.

Съемки длились 108 смен и проходили в Санкт-Петербурге, Сосновом бору, Кронштадте, Куршской косе, Калининграде и Москве. В сериале снялись 75 актеров, а в массовых сценах участвовало более 300 человек. Режиссером выступил Антон Сиверс (из последних его сериальных работ – «Тест на беременность-2», «Спасайся, брат», «Черная кошка»). Актрисы прошли специальную подготовку с профессиональным тренером по волейболу, но в сложных сценах создатели все же прибегали к помощи местных спортсменок.

Генеральный директор ВК «Уралочка» Валентина Огиенко рассказала корреспонденту «ОГ», что слышала о проекте, но в клуб никто за консультациями не обращался. Также никто не обращался в пресс-службу клуба.

Интересно, что на Николая Карполя за последнее время «ссылаются» в кино уже во второй раз. Ранее создатели сериала «Дылды» (2019 год) про женскую волейбольную команду также, по их словам, использовали образ наставника «Уралочки». Главного тренера тогда играл Павел Деревянко, но, по правде говоря, от Николая Карполя он был далек.

В этом и есть главный нюанс. Николай Карполь настолько ярок на площадке, что любую эмоцию, любой минимальный «выход за рамки» сразу расценивают как его стиль. Да, Николай Васильевич эмоционален, но это никогда не переходит какую-то грань. Погруженные в тему знают, что все гораздо сложнее. Его фраза: «Все мои эмоции на самом деле находятся под контролем» – яркое тому подтверждение.

Николай Карполь – не только тренер, но еще и учитель. Любой из его игроков или учеников с упоением расскажет, что крики на площадке – это не весь он. А лишь малая, видимая часть его работы. Поэтому в воплощении таких людей хочется видеть глубину, видеть человека.

Сериал пока только анонсируют. В «Марс Медиа Энтертейнмент» на запрос «ОГ» о дате конкретного показа на телевидении не ответили.