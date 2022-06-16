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Культура / Кино
16 июня 2022, 12:26

Российские онлайн-кинотеатры увеличили закупки турецких и корейских фильмов

  Юлия Пастух
Девушка у телевизора

Фото: Павел Ворожцов

По предварительным итогам второго квартала 2022 года, количество фильмов корейского производства на платформе ivi достигло 260, что в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно подсчетам TelecomDaily, у "Кинопоиска" также выросло количество корейского контента — на четверть, до 198 наименований. У Okko — до 246 наименований (в прошлом году было 178). У сервиса Wink зафиксирован рост в 1,6 раза, до 180 наименований), у Premier — в 2,3 раза, до 61 картин, — передает РБК.

Также почти вдвое увеличилось и число турецких фильмов и сериалов, однако в абсолютных значениях предложение уступает корейскому. У ivi в настоящее время 23 таких картин (в прошлом году было 12), у Wink — 16 (было 9), у "Кинопоиска" — 21. 

Наряду с корейскими и индийскими картинами у Wink еще увеличился ассортимент индийского кино (137 наименований, это на 10% больше, чем годом ранее).

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Областная газета Свердловской области

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