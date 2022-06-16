После показа картины «Напротив левого берега» на Свердловской киностудии состоялась творческая встреча с Евгением Григорьевым. Фото: Полина Зиновьева

На Свердловской киностудии состоялся показ фильма «Напротив левого берега» режиссёра Евгения ГРИГОРЬЕВА. Картина посвящена Ростову-на-Дону и является частью проекта «Код города».

Первой серией «Кода города» стал фильм про Первоуральск, снятый ещё в 2014 году. Позже к проекту вернулись, кинематографисты сконцентрировались на Ростове-на-Дону. Фильм «Напротив левого берега» состоит из новелл, которые сняли участники лаборатории «Код города». Окончательный вариант собирал режиссер, а ныне креативный продюсер Свердловской киностудии Евгений Григорьев. Картина про Ростов-на-Дону получила несколько наград крупных смотров, в том числе Гран-при престижного Международного фестиваля «Золотой абрикос» (Армения).

Показ фильма «Напротив левого берега» в Екатеринбурге состоялся накануне завершения приема заявок на участие в третьей серии «Кода города». Речь о документальной картине к 300-летию столицы Урала. До 15 июня Свердловская киностудия проводила набор сталкеров в лабораторию, по итогу которой участники получат бесплатное кинообразование, попробуют себя в роли сценаристов, режиссеров и монтажеров. Лучшие новеллы войдут в полнометражный фильм о городе, который представят к юбилею Екатеринбурга в 2023 году.

– Любой житель уральской столицы сможет снять свою новеллу, которая войдет в киноальманах к 300-летию Екатеринбурга. По сути, это признание в любви городу. Такой картины об этом городе еще никто не делал, – отметил Евгений Григорьев.

После показа картины «Напротив левого берега» на Свердловской киностудии состоялась творческая встреча с режиссером. Интервью с Евгением Григорьев можно прочитать здесь.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева