Дамира Юсупова в кино сыграет Егор Бероев. Найди отличия

Слева направо: режиссер Сарик Андреасян, актер Егор Бероев и летчик Дамир Юсупов. Внешнее сходство артиста и прообраза его персонажа впечатляет. Осталось дождаться, насколько Егору Бероеву удастся передать характер героя. Фото: соцсети Сарика Андреасяна

Режиссер Сарик АНДРЕАСЯН рассказал, кто исполнит главную роль в фильме под названием «На солнце, вдоль рядов кукурузы!». Пилота, героя России Дамира ЮСУПОВА сыграет Егор БЕРОЕВ.

Картина будет посвящена, конечно же, спасению самолёта Airbus A321 рейса Москва – Симферополь. Напомним, 15 августа 2019 года лётчик «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов и его экипаж совершили аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Благодаря действиям пилотов в результате происшествия никто не погиб, а имя Дамира Юсупова ещё долго было на слуху у всей страны, да и у всего мира. Понятно, что эта история – идеальный сюжет для блокбастера, чем и воспользовался режиссер Сарик Андреасян.

О том, что готовятся съёмки картины «На солнце, вдоль рядов кукурузы!» в октябре прошлого года рассказал в социальных сетях сам Дамир Юсупов. По словам пилота, сценарист будущего фильма Алексей Гравицкий находился с ним в постоянном взаимодействии.

«Эта история о судьбе человека. О его долгом и непростом пути к своей мечте – стать лётчиком. История о хрупкости бытия. О том, как близость смерти стряхивает с людей наносную шелуху и возвращает им ясность восприятия», – писал Дамир Юсупов.

После этого режиссеру картины Сарику Андреасяну поступило очень много пожеланий пригласить на главную роль актера Егора Бероева, который действительно невероятно похож на Дамира Юсупова.

«Совсем скоро приступаем к съемкам. Многие из вас спрашивали и писали в комментариях и в личку, что только Егор Бероев должен играть Дамира Юсупова. Мы тоже так считаем!», – поделился в социальных сетях режиссер.

Актер уже дал свое согласие на участие в этом проекте, ему понравился сценарий. Съемки должны стартовать летом этого года.

Егор Бероев – актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущий, общественный деятель. Снимался в картинах: «В августе 44-го» «Турецкий гамбит», «Адмиралъ» и т.д. Одна из последних работ – в сериале «Перевал Дятлова». Сарик Андреасян известен как режиссер фильмов «Землетрясение», «Непрощённый», «Чикатило» и других.