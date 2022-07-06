Свет, камера… Минпромторг

Директор по коммуникациям «ЕвроХима» Владимир Торин заявил, что их компания готова предоставлять доступ кинематографистам на их предприятия. Фото: Полина Зиновьева.

Свердловская область это не только «опорный край державы» со множеством промышленных предприятий, но и обновленная киностудия, перезапуск которой состоялся в 2021 году. Найти точку пересечения между видеоконтентом и заводами попытались на выставке «ИННОПРОМ» на дискуссии по теме «Индустриальное кино».

«Служебный роман» на заводе

У молодежи есть мнение, что работа на заводе это что-то грязное и непрестижное, нарушающее экологические нормы. А на самом деле, современные фабрики разрушают этот стереотип, только нужно донести это до людей. Правда, пока еще многие предприятия довольно закрыты, и то, что происходит за дверями КПП – загадка. По мнению заместителя министра промышленности и торговли РФ Алексея Ученова, чтобы развеять страхи будущих сотрудников, нужно снимать побольше фильмов о комбинатах или фабриках.

Алексей Ученов: "Рабочие на заводах в последнее время неплохо получают". Фото: Полина Зиновьева

– В Екатеринбурге есть заводы, которые уже задумались об этом и снимают соответствующие ролики, – рассказал Алексей Ученов. – Теперь профессиональное сообщество [кинематографистов] должно консолидироваться и подхватить эту идею. Нам правда есть что показать, есть чем похвастаться, чем гордиться. Если будет такой запрос, то мы готовы на государственном уровне включить в систему рейтинга информационную открытость предприятий региона.

На Свердловской киностудии отмечают, что в трудностях, которые преодолевает наша промышленность, можно найти свою драматургию, а документировать технологические ноу-хау – первейшая задача современного производства.

– Когда я в поиске одного из видеоархивов набрал «ядерный опреснитель», то оказалось, что в Советском Союзе было снято три цветных фильма про его устройство, – отметил заместитель генерального директора Свердловской киностудии Евгений Григорьев. – У нас нет фильма, как мы построили Богучанскую ГЭС, нет картин как мы сейчас строим новую полярную станцию «Восток».

Заместитель генерального директора Свердловской киностудии Евгений Григорьев отметил, что в Советском Союзе был "технологический суверенитет". Фото: Полина Зиновьева

Другой вопрос в том, что это тема пока не так интересует сценаристов, как хотелось бы.

– На конкурсах сценариев темы промышленности не затрагиваются, – посетовал генеральный директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин. – Это должна быть дорога с двусторонним движением: не только мы должны проявлять интерес к промышленности, но и промышленность должна высказывать интерес к кинематографии. Самое главное это выстраивание диалога. Был бы качественный сценарий, а там будем думать.

Вместе с тем, кинематографисты отмечают, что производство фильмов требует сложного оборудования, и в условиях западных санкций российская промышленность могла бы начать производить хотя бы штативы, стабилизаторы из отечественных компонентов.

Разрешите съемку

Ещё одна проблема – получение доступа на предприятия. Многие организации все еще с подозрением относятся к идее снимать технологические цепочки, пусть даже и в художественных целях. Однако на треке «Индустриальное кино» присутствовал директор по коммуникациям корпорации «ЕвроХим» Владимир Торин, который рассказал, что они только и ждут возможности пригласить к себе на производство журналистов, блогеров и телевизионщиков. Необходимо показать молодежи, что даже на сложном производстве можно работать в комфортных условиях.

– На завод, который производит аммиак, мы с гордостью приводим людей – все блестящее, красивое, люди в белых халатах. Все очень сильно изменилось и это необходимо показывать, – отметил представитель «ЕвроХима».

Фото: Полина Зиновьева

В этом деле готовы оказать поддержку и в Министерстве культуры РФ. По словам директора департамента кинематографии и цифрового развития Дмитрия Давиденко, сегодня очень мало фильмов, которые бы показывали простых людей на заводе, как это было в Советском союзе.

– Только в коллаборации с министерствами, с предприятиями можно погрузиться в проблему и сделать ее интересной, – отметил Дмитрий Давиденко. – Самый простой путь – начать наше сотрудничество с документальных фильмов и далее переходить к большему. Мы заинтересованы в сотрудничестве и нам нравится эта идея.