Выстрелили только «Братья»

Бюджет «Брата» в 1997 составлял около 10 тысяч долларов США. В повторном прокате фильм только за первую неделю собрал в десять раз больше. Фото: Кадр из фильма «Брат», реж. А.Балабанов

Российский прокат с начала марта начал испытывать трудности. Крупнейшие голливудские студии перестали показывать свои премьеры в стране и ушли с рынка. Отечественная киноотрасль часть потерянной выручки решила вернуть повторным прокатом. «Облгазета» разбирается, удалось ли на этом заработать.

Идея запустить в повторный прокат хиты прошлых лет возникла у дистрибьюторов практически сразу же. Необходимо было как-то заполнять пробел в марте, после отказа студий Universal, Warner Bros., Paramount, Disney, Sony сотрудничать с Россией.

Сборы наших кинотеатров, по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), начали снижаться уже в первую неделю марта. По стране падение произошло с 438 миллионов рублей до 248 миллионов. На второй уик-энд марта посещаемость сократилась с двух до одного миллиона зрителей.

Не верил даже продюсер

24 марта компания «Наше кино» планировала выпустить в прокат «золотую коллекцию» фильмов компании СТВ. Среди них – картины свердловчанина Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Даже продюсер этих культовых фильмов - Сергей Сельянов - сомневался в успехе подобного предприятия. Но в итоге «Братья» вопреки всему выстрелили.

Первая часть собрала в прокате более 76 миллионов рублей (данные к 11 июля – ЕАИС). Свердловская область внесла в эту «копилку» более двух миллионов рублей. «Брат 2» собрал в России почти 38 миллионов рублей (в области сборы – почти миллион рублей). В итоге обе картины собрали больше 110 миллионов.

Сергей Сельянов в интервью «Бюллетеню Кинопрокатчика» отметил, что у него нет версий почему «Братья» собрали такую сумму. «Кроме романтического ощущения, что соотечественники решили отдать дань уважения любимому и очень важному фильму», – добавил продюсер.

Действительно, сумма для повторного проката огромная. Даже далеко не все премьеры, выпущенные на большие экраны после февральских событий, подбираются к таким цифрам. К примеру, «Межсезонье» – новая картина от режиссера «Витьки Чеснока» Александра Ханта – в прокате собрала 16,5 млн рублей. «Бетмэн» Мэтта Ривза, который все-таки добрался до российских зрителей, собрал почти за месяц около 50 млн рублей. Фильм-участник Каннского кинофестиваля в 2021 году «Главная роль» с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус в прокате с 30 июня, сборы – 27 миллионов рублей.

Идея небезнадежная, но…

Отраслевая статистика не ведет подсчет рекордов повторного проката. Но, скорее всего, «Брат» – первая и вторая часть – побили достижения 2019 года: тогда «Матрица» в повторном прокате собрала 22,8 млн рублей (данные ЕАИС). «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера собрал в том же году 21,7 млн рублей.

По большей степени сборы фильмов, выпущенных на экраны вновь, редко подбираются к подобным значениям. Из наиболее успешных ре-релизов «Салют-7» (его режиссерская версия) – 14 млн рублей. А, к примеру, «золотая коллекция» «Мосфильма» – «Сталкер», «Зеркало», «Солярис», «Андрей Рублев», «Иваново детство» – собрала в сумме около 11 миллионов рублей.

Есть и совсем низкие значения. Так, картина Владимира Хотиненко «Мусульманин» заработала в апреле-мае 108 830 рублей. Антирекорд по сборам, вероятно, принадлежит «Сибирскому цирюльнику», он, по данным ЕАИС, собрал в апреле 2 040 рублей.

Уже подсчитано, что к концу 2022 года убыток киноотрасли может составить более 11 млрд рублей. Для сравнения: за прошлый год российские картины собрали в прокате примерно столько же – 10,4 млрд. А по подсчетам экспертов, в марте повторный показ российских картин принес лишь шесть процентов от общих сборов. Да, повторными релизами удалось выровнять положение, не допустить пустоты на рынке и даже убедиться, что в целом идея небезнадежная. Но она, увы, не сможет компенсировать потери отрасли в целом.

Общие показатели российского проката с 24 февраля по 11 июля

Сборы (рубли) Зрители Год Россия Свердловская область Россия Свердловская область 2021 14,4 млрд 412,2 млн 54,1 млн 1,9 млн 2022 7,03 млрд 211,1 млн 26,2 млн 996 тысяч