Кинотеатр в Карпинске получит субсидию от Фонда кино на модернизацию

Кинозал должен открыться до конца декабря 2022 года. Фото: Галина Соловьева

Фонд кино опубликовал список кинотеатров, которые получат субсидию на модернизацию в 2022 году. Средства выделят 103-м кинозалам из 49 субъектов Российской Федерации, среди них и Свердловская область, город Карпинск.

Это уже девятый конкурс по поддержке кинозалов в малых и средних городах с населением до 500 тысяч жителей, где в настоящее время отсутствуют действующие кинотеатры. Отбор проходит в рамках национального проекта "Культура". В этот раз в Свердловской области поддержку получит кинотеатр в Карпинске (ООО "Офелия").

Как сообщает Свердловский областной фильмофонд, сумма на поддержку в этом году увеличена до 9 миллионов рублей (с 5 млн ранее). Эти средства пойдут на покупку современного оборудования – проектора, звукового процессора, акустической системы, 3D-системы, экрана. А также на приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрирования, рекламных панелей и кресел. Новый кинозал должен открыться до 25 декабря текущего года.

– С февраля этого года российское кино для молодых людей стало еще доступнее – в "Пушкинскую карту" вошли кинотеатры. Поэтому коллеги из Карпинска сейчас будут активно работать не только по закупке оборудования, ремонту помещений для новых кинозалов, но и по введению "Пушкинской карты" в их учреждениях культуры, – рассказала директор Свердловского областного фильмофонда Светлана Горда.

Напомним, что программа Фонда кино по модернизации кинозалов действует с 2015 года. За это время в нашем регионе модернизировано и открыто 38 кинозалов в 32 муниципальных образованиях.