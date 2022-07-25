Кинематографисты защищаются

Главную роль в картине «Длительные свидания» может сыграть Олег Гаркуша. Фото: Скриншот трансляции Минкультуры России

В Министерстве культуры Российской Федерации состоялась очная защита проектов, претендующих на получение субсидий на производство. В числе прочего, было представлено сразу несколько уральских картин. Корреспондент «Облгазеты» Пётр КАБАНОВ рассказывает о самых интересных из них.

Кто дебютирует

Свердловская киностудия, которая с апреля 2021 года работает с новым генеральным директором и командой, представила сразу несколько проектов. Так, в частности, в разделе «игровые дебютные фильмы» киностудия заявила работы «Viva, небо!» и «Втроем».

Первый фильм – городское фэнтези с элементами мелодрамы, где будет мистическая составляющая с Уральскими горами. Режиссером станет Оксана Дегтярева, продюсерами – Ольга Ерофеева-Муравьева и Евгений Григорьев. Планируется, что художественным руководителем картины будет Александр Велединский, снявший в свое время «Географ глобус пропил», «Ладогу», «В Кейптаунском порту». «Втроем» – это комедия с элементами роуд-муви, где главная героиня отправляется в командировку в Пермский край, а в попутчиках у нее брат мужа. Режиссером картины должна стать Александра Сарана. Продюсеры те же. Худрук – Николай Лебедев («Легенда №17», «Звезда», «Экипаж»).

Еще один дебют на питчинге был представлен от екатеринбургской кинокомпании «29 февраля». Пьесу уральского драматурга Ярославы Пулинович «Бесконечный апрель» хотят адаптировать для кино, а режиссером выступит Антон Бутаков – худрук Центра современной драматургии. Ярослава Пулинович сама напишет сценарий, продюсировать картину планируют Алексей Федорченко и Дмитрий Воробьев. Пьеса рассказывает о человеке, который прожил почти сто лет и застал все невзгоды XX века – репрессии, войну, послевоенную эпоху. К концу жизни он превратился в немощного старика, но сохранил в памяти каждый судьбоносный апрель в его жизни.

Смелых мало

Среди «игровых авторских и экспериментальных фильмов» Свердловская киностудия представила проект «Длительные свидания». Сценарий написал выпускник сценарного факультета ВГИКа, а ныне протоиерей Алексей Головченко.

– Когда я прочитала сценарий, сразу влюбилась в этот текст и поняла – это надо снять, – сказала генеральный продюсер Свердловской киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева. – Целый год я бегала в поисках режиссера, но никто не соглашался. Все признавались, что страшно работать с такой тонкой материей, как религия. И я поняла, что талантливых много, а смелых – мало. В итоге я нашла отважного человека – это Георгий Лялин.

Сюжет будущего фильма, действительно, связан с религией. Как рассказал Георгий Лялин, в основе повествования провинциальный священник, который за один день берет на душу сразу два греха. Он отпевает двух самоубийц и крестит их дочь. И вот однажды, спустя почти 20 лет, отец Александр едет в СИЗО, где случайно обнаруживает эту самую девочку.

Создатели рассказали, что в главной роли они хотели бы видеть Олега Гаркушу. Участника группы «АукцЫон», актера, которого в последнее время снимают все чаще и чаще (в частности, Олегу Гаркуше предложено сыграть роль Евгения Евтушенко в новой картине о свердловском поэте Борисе Рыжем). Более того, с актером уже даже записали небольшие пробы. Ролик был показан на очной защите проектов.

На самой киностудии запуск фильмов в производство определяли как главный вектор развития. В планах на ближайшие несколько лет на Свердловской киностудии обозначали: ежегодно запускать в производство три игровых, четыре документальных фильма и несколько короткометражек. На питчинге в Министерстве культуры и было представлено три игровых, а также два документальных проекта от киностудии – «Занавес» и «Наперекор».