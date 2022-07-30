Над прошлым солнце светит

Заслуженный артист Российской Федерации Олег Ягодин (слева) и Артем Фадеев в роли отца и сына. Кадр из фильма «Асфальтовое солнце». Режиссер Илья Хотиненко.

В прокат вышел фильм «Асфальтовое солнце». Режиссер картины – Илья ХОТИНЕНКО – родился в Свердловске, а в одной из ролей его нового проекта – ведущий актер «Коляда-театра» Олег ЯГОДИН. Сам же фильм – история о подростке 80-х годов прошлого века, который за одно лето узнает о жизни слишком много.

Илья Хотиненко – сын Владимира Хотиненко, режиссера и сценариста, Народного артиста Российской Федерации. Илья родился в Свердловске. У Хотиненко-старшего со cтолицей Урала связано очень много. Первые шаги в кино, первые успехи, популярность. «В Свердловске я узнал, что такое кино», – рассказывал Владимир Иванович «Облгазете».

Его сын – тоже режиссер и сценарист. Правда, громких проектов в последнее время у Хотиненко-младшего не было. В начале нулевых он снял яркую картину «Одиссея – Год 1989» с режиссером Петром Бусловым в главной роли. И на какое-то время из поля зрительского кино выбыл. Но «Асфальтовое солнце» добралось до вполне себе полноценного проката, а годом ранее было представлено на фестивале «Окно в Европу». Там, в традиционном конкурсе «Выборгский счет», где победителя определяют путем зрительского голосования, картина заняла первое место.

И не случайно. В фильме есть то, за что легко цепляется зрительское внимание. И ностальгические нотки по временам позднего СССР, и мотивы взросления, и тот момент «нежного возраста», который когда-то тонко улавливал Сергей Соловьёв. Когда все увиденное (вспоминаемое) словно в тумане сна – моргни и растает.

О своем детстве вспоминает Артем Белов (Артем Фадеев). Ему 15 лет, он живет с папой (Олег Ягодин) и мамой (Полина Агуреева) в каком-то приморском городке, где всегда солнце и тепло. У него друзья, красивая девочка, на которую он засматривается – в общем, все хорошо. Отец для него настоящий друг – покупает у фарцовщиков запрещенные пластинки AC/DC, ловит западные станции на старом приемнике, дурачится в ресторане под перепевки «Boney M». Беззаботность происходящего прерывают гастроли отца – танцора в ансамбле народной песни и пляски. Олег Ягодин тут как будто играет самого себя – переодевается в костюмы и много танцует. В итоге отец уезжает с ансамблем в Лондон и не возвращается оттуда, попросив убежище.

Олег Ягодин, Полина Агуреева и Артем Фадеев. Фото: Кадр из фильма "Асфальтовое солнце"

Счастливое детство Артема на этом прерывается, как запрещенная волна на приемнике. Первое серьезное потрясение рушит картину мира подростка. Отец – предатель. Не столько Родины, сколько семьи. Он «невозвращенец», в первую очередь для Артема. Детство кончится когда-то. Оно, понятно, не навсегда. Вслед за предательством Артем узнает, что и с любовью в этом мире все непросто. Одноклассница Света предпочитает другого – Гордея, сына моряка, которому отец из-за границы привозит диковинные безделушки. Одна из них – роликовая доска. Слова скейтборд тогда не было.

Именно в этой доске с четырьмя колесами Артем найдет смысл дальнейшей жизни. Ситуация вполне бытовая – подросток чем-то увлекается до безумия, день и ночь проводит на улице. Цель-то простая – стать лучшим. Для этого нужно эту доску сначала сделать, а потом победить в местных соревнованиях, чтобы доказать Светке, кто тут главный герой. Зрителям же остается следить за перипетиями жизни подростков под южным солнцем и ностальгировать по детству.

«Асфальтовое солнце» скрупулезно собирает приметы времени. На дворе 1982 год, на футболках – олимпийские кольца. И заглядываясь на детали ушедшей эпохи, не боишься пропустить детали сюжета. Он лихо разгоняется, как роликовая доска, и притормаживает на опасных поворотах. Илья Хотиненко собрал в картине, скорее, образы, чем конкретику. Мальчишки взрослели во все эпохи, но рассматривая реконструкцию прошлого, – так и не находишь чего-то нового.

Прощание с детством протекает, между тем, со всеми атрибутами – дискотекой, дракой, милицией, ссорой с другом. Набор классический, но вовсе не утомительный для зрителя. Во многом эта заслуга удачно подобранных артистов, как на главные, так и на второстепенные роли. Артем Фадеев наделен каким-то обаянием, которое расцветает под ярким солнцем. Совершенно искренняя улыбка и полное попадание в образ. Равно как и у Давида Мелконяна, Анфисы Кафтановой и Алины Бабак. В эпизодической роли – властной преподавательницы балета – задействована еще одна актриса «Коляда-театра» Василина Маковцева. А уже после просмотра фильма можно сделать интересное открытие: главного антагониста, того самого Гордея играет Александр Бодров – сын Сергея Бодрова-младшего. Для Александра это дебют в кино.

В целом, у Ильи Хотиненко получилось весьма удачное, если можно так выразиться, возвращение в зрительское кино. «Асфальтовое солнце» совершенно беззлобная картина о том, что взрослеть приходится всем и всегда. Просто кому-то раньше, а кому-то позже. Кому-то быстро, а кому-то медленно. Но это неизбежно. Возвращаясь к метафоре разгона роликовой доски, можно добавить, что тормозит она в начале 80-х. Где яркое солнце и беззаботные ребята. Впереди у них, как и у страны, сложное время, но об этом сняты уже другие фильмы. А где-то в приморском городке пока все хорошо. Друзья мирятся, отцы шлют письма даже из Лондона, а разбитые сердца можно собрать. В конце концов детство – самое счастливое время, куда не поверни.

Правда или вымысел В одной из сцен фильма два героя – Артем и Митька – буквально из подручных материалов изготавливают роликовую доску – скейтборд. В картине они делают это сами по инструкции из неназванного журнала. В итоге у двух друзей получается вполне рабочий экземпляр. После просмотра фильма некоторые зрители в зрительном зале (корреспондент «ОГ» свидетель), а потом и в комментариях под другими рецензиями, усомнились, что такое возможно. Якобы подобные доски появились гораздо позднее. Но на самом деле, популярный в советское время научно-популярный журнал «Юный техник» опубликовал подробную инструкцию (см. ниже) о том, как изготовить «роликовый самокат» еще в 1978 году. То есть примерно за четыре года до показанных в фильме событий. Поэтому такая сцена вполне правдоподобна. В приложении под номером «6» была дана схема сборки всей доски и занимала она три страницы. Роликовый самокат можно было сделать самому, без заводских условий. Заканчивался текст так: «Выходить с самокатом на проезжую часть улицы или площади строго запрещается». Та самая схема. Фото: Скриншот журнала "Юный техник"/6/1978