"Ночь кино" в Свердловской области пройдет на 131 площадке

Официальный старт акции на Среднем Урале состоится в Екатеринбурге, в "Доме Кино". Фото: афиша, предоставлена Свердловским областным фильмофондом

27 августа в России в седьмой раз состоится "Ночь кино". В Свердловской области к акции присоединится 131 площадка.

Зрители смогут посмотреть самые успешные отечественные премьеры 2021–2022 годов. В их числе: спортивная драма "Чемпион мира" (6+) Алексея Сидорова, комедия "Пара из будущего" (12+) Алексея Нужного и семейная сказочная комедия "Последний Богатырь: Посланник Тьмы" (6+) Дмитрия Дьяченко. На все сеансы вход свободный.

"Одни из самых активных участников акции "Ночь кино" – это кинозалы, модернизация и открытие которых стали возможными благодаря нацпроекту "Культура". 38 таких современных кинозалов в 32 муниципальных образованиях региона работают для зрителей. А в декабре новый кинозал появится и в Карпинске", – рассказала директор Свердловского областного фильмофонда (региональный организатор мероприятия) Светлана Горда.

Среди площадок "Ночи кино" – кинотеатры, дворцы и дома культуры, клубные системы, библиотеки, фильмофонд, парки культуры и отдыха.

Официальный старт акции на Среднем Урале состоится в Екатеринбурге, в "Доме Кино". Всего в городе свои двери для посетителей откроют 12 площадок. В числе самых активных муниципалитетов-участников кинопоказов также значатся Серовский, Артинский и Ирбитский районы. В первых двух по 11 площадок, в последнем — 10. Ознакомиться с полным списком мест можно тут.

Напомним, в 2021 году в регионе работало 85 площадок. Кинопоказы посетили 16 802 зрителя.